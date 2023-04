V soboto, 22. aprila, Tradicionalno čiščenje Ljubljanice

Ljubljana, 21. april 2023 – V soboto, 22. aprila, se bo spet potekalo čiščenje Ljubljanice. Kot vsako leto so tudi letos organizatorji ob tej ekološki akciji in pestrim kulturnim programom na Čevljarskem mostu med 10. in 14. uro. V zahvalo za skrb za čisto okolje pa bodo mimoidoči prejeli rastline in cvetlična semena, ki v sklopu družbeno odgovorne kampanje »Človek, čuvaj svoje mesto« nosijo sporočilo »Človek, ne meči smeti. Raje meči cvetlična semena«.

V ekološko-čistilni akciji bodo pri čiščenju Ljubljanice sodelovali potapljači, člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in drugih društev Slovenske potapljaške zveze, ter ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi, ki skrbijo za čisto podobo Ljubljane in Ljubljanice. Zbrane odpadke iz reke bodo zbrali na Čevljarskem mostu, kjer bodo na ogled in v opomin, da reka ni smetišče, do približno 13. ure.

Iskanje Urške, glasbeni nastop in zabava za najmlajše

Letošnja sklepna prireditev bo od 10. ure dalje ponudila pester kulturni program. Dekleta v meščanski opravi se bodo sprehajala po nabrežjih, povodni mož pa bo med njimi iskal svojo Urško. V preteklih letih se je ponjo odpravil kar na kolesu, ki so ga potapljači potegnili iz vode, vsako leto znova pa si organizatorji želijo, da v Ljubljanici koles ne bi našli. Zato bo mimoidočim na voljo mobilni servis koles.

Sobotni zaključek čistilne akcija bo zanimiv tudi za mlajše obiskovalce, ki se bodo lahko zabavali s pobarvankami, si privoščili poslikavo obraza, se fotografirali z Zmajčkom in si krasili roke z njegovo podobo na začasnem tatuju.

Sledil bo nastop dueta Zajtrk, ki ga sestavljata pevka Laura Krajnc in kitarist Sven Horvat. Mlada nadobudneža, ki se težko uokvirita le v en žanr, pravita, da igrata etno-šanson. Prireditev bo povezoval radijski voditelj Klemen Bučan.

Ne meči smeti, meči semena

V zahvalo za skrb za čisto okolje bodo mimoidoči prejeli rastline, ki so jih vzgojili v Botaničnem vrtu v Ljubljani. Poleg rastlin bodo letos prvič prejeli tudi cvetlična semena. V Mestni občini Ljubljana z družbeno odgovorno kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto« že več let ozaveščajo o pomenu spoštovanja skupnega javnega prostora. Kampanjo so povezali z akcijo Za lepšo Ljubljano, s sporočilom »Človek, ne meči smeti. Raje meči cvetlična semena«, s čimer še dodatno opozarjajo na nesprejemljivost onesnaževanja Ljubljanice in njene okolice.