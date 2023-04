Nasvet kmetom, ki se bodo v torek, 25. 4. 2023, udeležili protesta v Ljubljani

Slovenija, 21. april 2023 – Kmet – odličen kmet – Tomaž ml. Mis je na twitterju javnosti sporočil (preverjeno s strani veliko medijev in potrjeno s strani Policije, da je postopek res opravljen) – »Danes po molži, se na dvorišče naše kmetije pripelje policijsko vozilo, ravno sem napajal teličke. Gospoda policaja lepo pozdravim in ga povprašam kaj bo dobrega. Pravi, da nič, ker so ga poslali, da me vpraša ali grem kot kmet v torek 25.04.2023 na kmečki protest v Ljubljano? Prva moja misel je bila ali se je to res zgodilo zdle? Da res se je, ni bila šala. Skrbi nekoga kaj bom počel?

Odgovoril sem DA grem, ker tole je malo preveč.

Zanimalo ga je kdo to vse gre, mislim kot v udbaških časih, absurd od absurda.

Prosil sem policaja če lahko slikam vozilo, moja starša sta pristopila, policaj je prosil, da ni na sliki. Razumem ga, tudi njim ni lahko vse od korone dalje. Sem mu predlagal, da skupaj protestiramo./Lep dan vsem dobrim ljudem, Tomaž ml. Mis«

No, mi na tej osnovi predlagamo vsem kmetom, ki se nameravajo v torek, 25. 4., udeležiti protesta v Ljubljani ali morda tudi drugod po Sloveniji, in sicer, da preko njihove spletne strani – morda te – policiji sporočijo, da se bodo s svojim traktorjem protesta zagotovo udeležili.

In zakaj ta predlog? Zato, da se policistom ne bo treba voziti do kmetov in jih na njihovih kmetijah zasliševati (vznemirjati brez pravnega razloga), če se bodo torkovega protesta udeležili.

Pa ne samo to! Na ta način se bo prihranil davkoplačevalski denar za porabljeno gorivo in druge stroške, ki se s takšnim puhloglavim navodilom policistom zapravlja.

Da! To je še en dokaz več, da je Slovenija postala samopašno vodena država brez resnega pravnega reda. Za zgodovine nevedne politike predlagamo še, da se seznanijo z vsebino na tej aktivni POVEZAVI.

Pa še to! Policija se sklicuje na Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) – 34. člen, ki pravi (zbiranje obvestil):

(1) Policisti zbirajo obvestila od oseb, ki bi lahko dale koristne podatke za uspešno opravljanje policijskih nalog, določenih s tem ali drugim zakonom.

(2) Sodelovanje osebe pri zbiranju obvestil je prostovoljno. Oseba ima pravico do anonimnosti, razen če zakon, ki ureja kazenski postopek, in zakon, ki ureja postopek o prekrških, ne urejata drugače. Policisti pred zbiranjem obvestil poučijo osebo o pravici do prostovoljnosti in anonimnosti, razen če je do zbiranja obvestil prišlo na pobudo osebe ali v primeru preventivnih dejavnosti.

(3) Policisti smejo zbirati obvestila od osebe neposredno na kraju dogodka, v službenih prostorih policije, na delovnem mestu osebe, na drugem primernem kraju, s pristankom osebe pa tudi na njenem domu.

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo, ko policisti fizično osebo, samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali pravno osebo pisno zaprošajo za informacije in obvestila./LN/Fotografiji le ponazoritveni/