Marca v Sloveniji v turističnih nastanitvenih obratih našteli 277.000 prihodov turistov in 715.000 njihovih prenočitev

Ljubljana, 25. april 2023 – Marca so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 277.000 prihodov turistov in 715.000 njihovih prenočitev; prvih je bilo za 5 % več, drugih pa za 1 % manj kot pred letom dni. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Kranjska Gora.

Domačih turistov za petino manj kot lani, tujih pa za toliko več

Turistični nastanitveni obrati so poročali o 112.000 prihodih domačih turistov, 18 % manj kot marca lani. Prenočitev je bilo nekaj več kot 311.000, kar je bilo za 20 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta. Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Kranjska Gora in Podčetrtek.

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 165.000, kar je bilo za 30 % več kot marca 2022. Ustvarili so približno 404.000 prenočitev oz. za 21 % več kot lani. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Kranjska Gora. Tuji turisti so prispevali 57 % vseh prenočitev v marcu.

Skoraj enako število prenočitev turistov iz Italije in Avstrije

Turisti iz Italije so ustvarili skoraj 53.800 prenočitev oz. 13 % vseh tujih. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Turisti iz Avstrije so opravili 53.600 prenočitev, največ v občini Moravske Toplice. Sledili so turisti iz Hrvaške (10 %), Nemčije (9 %) in Madžarske (6 %).

Največ prenočitev v zdraviliških občinah

V nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih 30 % vseh prenočitev. Skoraj 45 % teh so našteli v treh občinah: Moravske Toplice, Podčetrtek in Brežice. Sledile so gorske občine (20 % vseh prenočitev), obmorske občine in Ljubljana (iz vsake po 16 %).

Glavnina turističnih prenočitev v hotelih

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (426.500 prenočitev oz. 60 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (16 %).

V prvem četrtletju več kot 2 milijona turističnih prenočitev

Od začetka januarja do konca marca je bilo v Sloveniji skupno 837.000 prihodov turistov in skoraj 2,3 milijona njihovih prenočitev oz. za 15 % več kot leto prej.

Domači turisti so ustvarili 974.000 prenočitev, tuji pa 1,3 milijona. Domačih je bilo za desetino manj, tujih pa za 45 % več kot v istem obdobju lani./LN/Vir: SURS/

Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija