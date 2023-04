Huawei P60 Pro prejel prestižno nagrado TIPA

Ljubljana, 26. april 2023 – Huaweiev najnovejši pametni telefon Huawei P60 Pro je prejel prestižno nagrado za najboljši fotografski pametni telefon leta 2023, ki jo podeljuje združenje TIPA (Technical Image Press Association) – ena vodilnih avtoritet na področju upodabljanja in fotografije.

Podjetje Huawei je kot vodilno na trgu zabavne elektronike zavezano nenehnim inovacijam in zagotavljanju prednosti digitalnih tehnologij uporabnikom po vsem svetu. Tokrat so znova dvignili lestvico inovativnosti, s fotografskim paradnim konjem, pametnim telefonom Huawei P60 Pro, ki z revolucionarnimi tehnologijami in estetiko predstavlja prelomni korak na področju mobilne fotografije.

Najboljši fotografski pametni telefon leta 2023

Legendarno serijo pametnih telefonov Huawei P je vedno odlikovala fotografska odličnost in model P60 Pro se ni odrekel njeni bogati dediščini. Podedoval je izredne uspehe predhodnikov in obenem naredil nov prelomni preboj na področju optičnega sistema in estetskega oblikovanja. Odlično namreč združuje pametno fotografijo s tehnološko estetiko, poustvari klasični oblikovalski jezik serije Huawei P in nudi vodilni napredek na področju inovacij v mobilni fotografiji.

V dobi pametnih telefonov je bil Huawei po zaslugi zmogljivosti kamer in tehnološkega preboja redno nagrajen s prestižnimi nagradami. Letošnje leto ni izjema. Združenje TIPA (Technical Image Press Association), v katerem so združene fotografske publikacije iz celega sveta, je pametnemu telefonu Huawei P60 Pro podelilo nagrado TIPA World Award za najboljši fotografski pametni telefon leta 2023. Člani združenja so v obrazložitvi zapisali, »telefon je vsestranski spremljevalec za tiste, ki iščejo visokokakovostno pametno kamero za fotografiranje in snemanje videoposnetkov«. Nagrade TIPA so ene najbolj zaželenih na področju upodabljanja in fotografije, saj so dokaz odličnosti podjetja in njegovih izdelkov ter potrošnikom služijo kot pomembno merilo med odločanjem o nakupu.

V Evropo prihaja nova generacija vodilnega fotografskega pametnega telefona

Huawei P60 Pro se bo nedvoumno izkazal kot sanjski pametni telefon fotografskih navdušencev, ki želijo zajeti bogate podrobnosti na različno oddaljenih predmetih ob sončnem zahodu, ponoči in v različnih svetlobnih pogojih. Izredni novi pametni telefon, ki bo navdušil ljubitelje fotografije in estetike, bo na evropskih trgih dostopen po predstavitvenem dogodku 9. maja.