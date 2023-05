Aprila v Sloveniji najnižja registrirana brezposelnost po letu 1990

Ljubljana, 5. maj 2023 – Ob koncu aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 48.598 brezposelnih, kar je najnižja brezposelnost v Sloveniji po letu 1990. Brezposelnih je bilo za 3,4 odstotka manj kot marca in za 16,3 odstotka manj kot aprila lani.

Na novo se je aprila pri zavodu prijavilo 3819 brezposelnih, kar je 11,6 odstotka manj kot marca in 6,8 odstotka manj kot aprila lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 290 iskalcev prve zaposlitve, 1967 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 30 brezposelnih zaradi stečajev in 537 presežnih delavcev.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo za 4,2 odstotka več prijav brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas in za 25 odstotkov več brezposelnih zaradi stečajev. Presežnih delavcev se je prijavilo za 28,2 odstotka manj kot marca, iskalcev prve zaposlitve pa za 29,4 odstotka manj.

V primerjavi z lanskim aprilom se je na novo prijavilo za 25 odstotkov več brezposelnih zaradi stečajev, iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo za 17,8 odstotka manj, presežnih delavcev za 13,4 odstotka manj in brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas za 5,3 odstotka manj.

Med novo zaposlenimi največ tajnikov, čistilcev, strežnikov …

Od 5548 brezposelnih, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3849 ljudi, kar je za 26,4 odstotka manj kot marca in za 13,1 odstotka manj kot aprila lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo ter čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Manj novih brezposelnih

V prvih štirih mesecih je bilo na novo prijavljenih brezposelnih 1,5 odstotka manj kot leto prej v tem obdobju, se je pa manj brezposelnih tudi zaposlilo, 11,7 odstotka manj.

V primerjavi z marcem se je aprila brezposelnost najbolj zmanjšala v območni službi Murska Sobota (–5,3 odstotka), najmanj pa v območni službi Trbovlje (–1,1 odstotka). Bolj kot na ravni države se je brezposelnost zmanjšala še v območnih službah Ptuj (–4,9 odstotka), Kranj (–4,8 odstotka), Nova Gorica (–4,3 odstotka), Koper (minus štiri odstotke) in Novo mesto (–3,9 odstotka).

Manjši upad so poleg območne službe Trbovlje zaznale še območne službe Maribor (–3,3 odstotka), Ljubljana (–3,1 odstotka), Sevnica (–2,7 odstotka), Velenje (–2,6 odstotka) in Celje (–2,5 odstotka).

Medletno se je brezposelnost najbolj zmanjšala v območni službi Trbovlje (–23,2 odstotka), najmanj pa v območni službi Velenje (–9,7 odstotka).

Največ povpraševanja po delavcih v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so aprila zavodu sporočili 12.010 prostih delovnih mest oziroma za 27,2 odstotka manj kot marca in za 8,6 odstotka manj kot aprila lani.

Največ so jih sporočili za poklicne skupine delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, delavcev za preprosta dela pri visokih gradnjah ter čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Prostih delovnih mest, ki so jih sporočili delodajalci, je bilo v prvih štirih mesecih letos 20.771, kar je za 1,5 odstotka manj kot v istem obdobju lani.

Nekaj manj kot 930 tisoč delovno aktivnih prebivalcev

Po najnovejših podatkih statističnega urada, ki so na voljo za februar, je bilo v državi 928.860 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 0,2 odstotka več kot januarja in za 1,8 odstotka več kot februarja lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila februarja tako 5,4-odstotna, kar je za 0,2 odstotne točke nižja stopnja kot januarja in za 1,2 odstotne točke nižja kot februarja lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila petodstotna, žensk pa 5,9-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (7,9 odstotka), najnižjo pa območna služba Kranj (3,4 odstotka)./Vir:RTVS/