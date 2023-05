Vlada potrdila predlog za vračilo glob, ki so bile med epidemijo, ko je vlado volil Janša izrečene brez ustrezne podlage

Ljubljana, 4. maj 2023 – Vlada je sprejela predlog zakona, po katerem bi država vrnila že plačane globe, ki so bile v času epidemije covida-19 izrečene brez ustrezne zakonite podlage. Prav tako želi vlada ustaviti vse še tekoče postopke prisilne izterjave za takšne globe.

Predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covida-19, je vlada vložila v obravnavo po rednem postopku. Kot je na novinarski konferenci po seji vlade dejala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, na vladi predvidevajo, da bo DZ zakon sprejel v roku meseca ali dveh. “Če ne bo kakšnih zapletov v zakonodajnem postopku ali po njem, si upam napovedati, da bi se ta izplačila lahko začela izvajati proti koncu letošnjega leta,” je dejala.

Ministrica je poudarila, da vlada s tem zakonom uresničuje eno ključnih koalicijskih zavez: “Da bomo ustavili tiste prekrškovne postopke iz obdobja epidemije covida-19 in povrnili globe, ki so bile plačane oziroma izterjane v teh postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bili, predvsem zaradi kršitve načela zakonitosti, v neskladju z ustavo.” Kot je spomnila ministrica, je ustavno sodišče namreč v več odločbah ugotovilo neustavnost zakona o nalezljivih boleznih in zakona o javnih zbiranjih, na podlagi katerih je prejšnja vlada sprejemala odloke, ki so predstavljali vsebinsko pravno podlago za omenjene prekrškovne postopke.

Kot je pojasnila, je analiza ministrstva pokazala, da je bilo med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022 na izkazano neustavnih pravnih podlagah uvedenih nekaj več kot 62 tisoč prekrškovnih postopkov, skupen znesek izrečenih glob pa je znašal okoli 5,7 milijona evrov. “Približno 30 odstotkov teh glob v znesku malo več kot 1,7 milijona evrov je že bilo prostovoljno plačanih ali izterjanih. V prisilni izterjavi ob tem ostaja okoli 70 odstotkov vseh izrečenih glob v skupnem znesku skoraj 4 milijone evrov,” je dejala Švarc Pipan.

Ustavitev postopkov, vrnitev plačanih glob in sanacija pravnih posledic

Ključne rešitve predlaganega zakona so tako ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov, ustavitev postopkov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist in ustavitev postopkov v zvezi z izvrševanjem nadomestnega zapora, pa tudi ustavitev postopkov prisilne izterjave globe in stroškov prekrškovnega postopka.

Vračilo bo potekalo po podobnem avtomatizmu kot pri dohodnini

Osnovna vodila predlaganih sprememb so po besedah ministrice vodenje postopkov po uradni dolžnosti, avtomatizem in čim manj birokratskih obremenitev za upravičence. “Sodelovanje upravičencev je tako predvideno zgolj tam, kjer je to nujno potrebno – denimo za poročanje pravilnega plačilnega računa ter glede priglasitve bančnih stroškov prisilne izterjave globe in stroškov postopka,” je pojasnila.

Pristojni prekrškovni organi bodo pripravili in upravičencu poslali informativni izračun o izplačilu globe in stroškov, zoper katerega bo imel upravičenec možnost ugovora. Zoper odločbo o izplačilu pa bo upravičencem zagotovljena tudi možnost upravne pritožbe v roku 15 dni na pristojno ministrstvo.