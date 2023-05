Na 10. dobrodelnem teku Wings for life je po vsem svetu teklo 184 tisoč tekačev, od tega 2750 v Ljubljani

Ljubljana, 7.maj 2023 – Danes, 7. maja, smo v Sloveniji in po vsem svetu že desetič tekli za tiste, ki tega ne morejo! Gre za globalni dobrodelni tek s svojevrstnim konceptom, vsa zbrana sredstva od startnin in povezanih donacij pa gredo za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje.

Da se ve, da danes kar 206.728 tekačev in tekačic, od tega 3.448 v Sloveniji, bilo danes na startni listi jubilejne izvedbe globalnega dobrodelnega teka Wings for Life World Run in tako spet doseglo rekord, predvsem pa polkon vseh ljudi dobrega namena.

Zmagi v Sloveniji sta pripadli Urbanu Jerebu (59,2km) in Katarini Pišotek (42,2km). Skupno sta tekmo končala kot 17. in 19. na globalni rezultatski listi. 100% sredstev zbranih s startninami gre za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje rešitve za njih.

Letošnje izvedbe se je v Ljubljani udeležilo kar nekaj znanih osebnosti. Olimpijska zmagovalka v plezanju Janja Garnbret je udeležence pozdravila na startu, zaradi poškodbe pa ni tekla. Tradicionalno se je teka udeležil Peter Kauzer, državni rekorder v maratonu Roman Kejžar, gorski tekač in turni smučar Luka Kovačič, tekel je tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, Filip Flisar pa je udeležence motiviral iz zasledovalnega vozila./LN/Wings for Life World Run 2023