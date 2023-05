AmChams in Europe U.S. Conference 2023 letos v Washingtonu D.C. in Houstonu

Ljubljana, 8. maj 2023 – AmChams in Europe (ACE), krovna organizacija 46 AmChamov iz 44 držav, katere sedež je že peto leto v Sloveniji, vsako leto organizira konferenco v Združene države Amerike (ZDA).

Kot so sporočili AmChams Slovenija bodo letos obiskali Washington D.C. in Houston, Texas. Namen konference je poudariti pomen transatlantskih odnosov, okrepiti partnerstva ter pridobiti vpogled v trenutno poslovno in politično klimo v ZDA. Predstavniki ameriških zbornic pa obiščejo tudi sedeže korporacij in se s političnimi in gospodarskimi odločevalci pogovarjajo o temah, ki so pomembne za gospodarstvo na obeh straneh Atlantika.

Kot dodajo je letošnje konferenca še posebej pomembna, saj AmChams in Europe praznuje 60. obletnico ustanovitve. Izvršni direktorji ACE bodo med 8. in 12. majem 2023 v Washingtonu in Houstonu med drugim obiskali vladne institucije, agencije in upravne organe, vključno z Ameriško gospodarsko zbornico (U.S. Chamber), ministrstvi za gospodarstvo in zunanje zadeve (Department of Commerce in Department of State), izvozno banko (EXIM bank). Obiskali bodo NASA Space center in se srečali z vodilnimi predstavniki nekaterij največjih ameriških korporacij.

Mag. Ajša Vodnik, ki je, v vlogi podpredsednice AmChams in Europe, skupaj z ekipo AmCham Slovenija, glavna organizatorka konference je pred odhodom povedala: »AmChams in Europe kot vodilno poslanstvo organizacije postavlja povezovanje gospodarstva na obeh straneh Atlantika. Zavedamo pa se tudi, da ne gre le za trgovino in investicije pač pa tudi za mir, vrednote in blagostanje. Letos bomo še zlasti poudarili pomen enotnosti Evrope, spoštovanje vrednot, željo po prenehanju spopadov in obnovi Ukrajine, enakovredno partnerstvo med ZDA in Evropo ter osvetlili spremembe, ki jih prinašajo nove tehnologije. Veselim se, da bomo s kolegi iz več kot 30 držav predstavljali raznolikost Evrope in izmenjavali odlične prakse. Čaka nas zanimiv teden, ki pa naj prinese pomen sporočil.«

AmChams in Europe je krovna organizacija 46 AmChamov v 44 državah Evrope in zahodne Azije. Skupaj predstavljamo več kot 17.000 ameriških in evropskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 20 milijonov ljudi in skupno predstavljajo za več kot 1,1 triljona ameriških dolarjev investicij na obeh straneh Atlantika.