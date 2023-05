O državljanih, ki še praznujejo totalitarizme na slovenskem

Slovenija, 7. maj 2023 – Zelo nenavadno je za neko osebo, ki opravlja funkcijo ministrice v vladi ene od držav Evropske unije, da se venomer kaže in diči s simboli, ki simbolizirajo polpreteklo zgodovino, ki jo je Evropa zavrnila in obsodila.

Da se razumemo, če se želi kazati s temi simboli, je to njena pravica (dokler še ni kaznivo). A, potem naj tudi sama sprejme zrele odločitve zase in naj slovensko zastavo dokončno zamenja s to svojo zvezdo.

Res pa je, da potem plača ne bi bila ista, kot pod slovensko zastavo. Tu pa že pride uk iz zgodovine in spomin na plebiscit. Takrat so ljudje zavrnili utopično idejo Jugoslavije in zavrnili zavoženost ekonomskega sistema, ki ga Asta Vrečko venomer s svojimi simboli propagira.

Res pa je, da če bi ljudje s srcem volili za Slovenijo, bi to bila danes drugačna država. Tako pa je to storil le en del, drugi del, pa je pač volil za višje plače, ki so bile v zvezdasti jugovini utopija. No, vsaj tukaj bi morala Asta dojeti, da je tudi zato zvezda precej slaba reklama, ker na koncu, bo morala ljudem pokazati, da se slednjo častiti splača! Pa tega Asta pač ne zna in ne zmore. No, zvezda pa tudi ne. Torej ostanejo le še spomini./M. Lavrenčič/