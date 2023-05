Roglič ali Evenepoel?

Italija, 6. maj 2023 – To soboto, 6. maja se začenja 106. kolesarska dirka po Italiji, kjer slovenski šampion Primož Roglič poskušal zmagati tudi na tridentski dirki. Dirki katere Roglič, ki je o Dirki po Franciji (je še ni osvojil) in Španski Vuelti (to je Roglič osvojil trikrat) zdaj meri na skupno zmago

Dirka od 176 kolesarje, seveda velja za tiste, ki bodo prikolesarili do cilje bo zatavala osvojitev 21 etap, oz. izraženo v kilometrih 3489 in premagovanju 51.400 višinskih metrov.

106. Dirka po Italiji, ki pa ima dva velika in izstopajoča favorita, in sicer sta to naj kolesarki as Primož Roglič in njegov belgijski konkurent mladi Remco Evenepoel.

Že uvodna kronometrska etapa v to soboto bo postavila izhodišče za prvi del letošnje Dirke po Italiji in bo narekovala taktiko v prvem dolgem tednu, ki se bo zaključil z novim 35-km ravninskim kronometrom v Ceseni. Šele nato bodo prišle na vrsto Alpe in najtežje gorske etape. Po veliki zmagi na ardenskem spomeniku v Liegu si je Belgijev Evenepoel utrdil status prvega favorita, četudi je v Kataloniji potegnil krajši konec v tesnem boju z Rogličem.

Torej od 6. do 28. maja 2023 bo ves čas v ospredju vprašanje, kdo bo v uvodi zapisan vprašaj zamenjal z klicajem. Mi v Sloveniji verjamemo, da bo ta pripisan Primožu Rogliču, seveda, če se spet ne pripiti kaj nepredvidenega.

Dirka za Italijo se ni niti začela in že prihajajo slabe novice za slovenske kolesarske navdušence. Jan Tratnik je na treningu blizu Pescare poškodoval koleno, tako da ne bo nastopil na Dirki po Italiji. Evenepoel bo startal ob 16.34, Roglič pa minuto za njim./LN

Etape