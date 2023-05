Ljubljana, 9. maj 2023 – V Ljubljano prihaja znameniti ameriški komik Ari Shaffir, ki je eden najbolj cenjenih komikov v svetu komedije, kar pomeni, da bo tudi ljubljansko občinstvo deležno prihaja v Ljubljano s svojim ostrine humorja še ne videnega večer standupa pri nas sporoča organizator njegovega nastopa Zavod za kulturo Maribor.



Jutrišnji, 10. maja, nastop ob 20:30 bo v Festivalni dvorani v Ljubljani, kot že rečeno, pa ga organizirata Zavod za kulturo Maribor – standupsi.com s koproducentom The Hub Events.

Velja dodati, da je managerska ekipa komikov k sodelovanju na šovu Ari Shaffira povabila tudi odlično slovensko stand up komičarko, Martino Ipša, ki bo tudi nastopila in to v angleškem jeziku.

Kot je znano je Ari Shaffir ameriški standup komik, ki je poleg številnih nastopov v podcastu Joeja Rogana najbolj znan po svojem zadnjem stand up šovu »Jew«, ki je v prvem mesecu zbral več kot 4 milijone ogledov in ga je The NY Times uvrstil na seznam najboljših stand up šovov. Arija morda pozna tudi iz pripovedovalske oddaje “This Is Not Happening”, ki jo je ustvaril kot voditelj na Comedy Centralu. Ari ima tudi na Netflixu šov z naslovom “Double Negative” in šov na Comedy Centralu z naslovom “Paid Regular”. Ari Shaffira smo lahko videli tudi na WTF z Marcom Maronom, The Adam Carolla Show, Your Mom’s House, 2 Bears 1 Cave, podcast Thea Vona, podcast Andrewa Schulza, TigerBelly in še veliko več. Zaradi teh nastopov je postal priljubljen v svetu podcastov. Njegov lastni podcast, Skeptic Tank Arija Shaffirja, je na vrhu lestvice, ki izide vsak teden, kjer koli gledate ali poslušate podcaste. Ari je aktualni predsednik podcasta LOS, s katerim ni povezan. In uvrstil se je na prvo mesto v nesteroidni kategoriji legendarnega izziva Sober October, ki ga je kmalu zatem tudi uničil, da bi lahko ustanovil Protect Our Parks s Shanom Gillisom in Markom Normandom, in je tako preslepil Joeja Rogana, ki ga je gostil.

Vstopnice so naprodaj na uradni spletni strani Zavoda za kulturo Maribor – standupsi.com in tudi preko sistema ENTRIO.SI