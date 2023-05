Enterprise Europe Network: 15 let uspešnega delovanja v podporo inovativnim podjetjem

Ljubljana, 9. maj 2023 – Največja poslovna podporna mreža v Evropski uniji Enterprise Europe Network (EEN) – letos praznuje 15-letnico delovanja. Mreža, katere članica je skupaj s konzorcijskimi partnerji tudi slovenska javna agencija SPIRIT Slovenija, z brezplačnimi podpornimi storitvami uspešno podpira mikro, mala in srednje velika podjetja pri širjenju poslovanja na tuje trge, trženju tehnoloških inovacij in pri vključevanju v raziskovalno-razvojne EU projekte.

Mreža z več kot 600 centri v več kot 60 državah ter več kot 4000 izkušenimi strokovnjaki je v teh letih uspešno pomagala že več kot 4,2 milijonoma malih podjetij.

Partnerji slovenskega konzorcija v mreži EEN so: Gospodarska zbornica Slovenije (vodilni partner), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Institut “Jožef Stefan” ter SPIRIT Slovenija.

Edinstvena kombinacija lokalnega znanja in globalnega dosega mreže EEN podjetjem ponuja preprost dostop do tujih trgov in hitro širjenje mednarodnega poslovanja, saj jim pomaga pri iskanju mednarodnih partnerjev za:

• proizvodnjo ali distribucijo izdelkov ali storitev,

• dostop do novih trgov,

• iskanje tehnologije, ki jo potrebujejo za spodbujanje inovacij v podjetju,

• sodelovanje pri raziskovalnem in razvojnem projektu.

Široka paleta brezplačnih storitev

Brezplačne storitve mreže so posebej zasnovane za mala in srednje velika podjetja (MSP), vendar so na voljo tudi poslovnim ustanovam, raziskovalnim centrom in univerzam po vsej Evropi. Omrežje EEN lahko ponudi ciljno usmerjen pristop, ki je posebej namenjen določenemu poslovnemu sektorju. Njegove strokovne skupine pokrivajo vse ključne gospodarske sektorje, od zdravstva, agroživilstva in inteligentne energije do mode in tekstila. Več: https://een.si/podrocja/

Borza poslovnih priložnosti podjetjem omogoča dostop do velikega števila potencialnih partnerjev ter številne priložnosti za povečanje prodaje in izboljšanje poslovanja. Preko te platforme lahko podjetja pridejo do novih inovativnih idej ter različnih partnerstev, ki jih potrebujejo za uspešno rast podjetja. Več: https://een.si/poslovnaborza/

EEN organizira tudi številna B2B srečanja v tujini, pomaga podjetjem pri udeležbi na mednarodnih sejmih in tudi drugih poslovnih dogodkih, promovira povezovanje podjetij v različne medpodjetniške povezave, grozde in podjetniške mreže ter nudi individualne storitve na področju poslovnega sodelovanja.

Zgodba o uspehu: BioSistemika

Podjetja iz celega sveta, ne samo iz Evrope, se na mrežo EEN obračajo kot na zanesljivega partnerja z dokazano zgodovino pomoči podjetjem pri doseganju njihovih mednarodnih ambicij. Ena od uspešnih zgodb sodelovanja med podjetjem in mrežo EEN je podjetje BioSistemika, d. o. o. V podjetju, ki je tudi eden od ambasadorjev uspešne nacionalne komunikacijske kampanje I feel Slovenia Green. Creative. Smart. za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini, so se dve leti nazaj pripravljali na razpis EIC Accelerator, pri čemer jim je aktivno pomagal tudi svetovalec mreže EEN iz SPIRIT Slovenija. Podjetje je bilo na razpisu uspešno in je od Evropske komisije prejelo 1,8 mio evrov nepovratnih sredstev. Sodelovanje so nadgradili pri letošnji prijavi na razpis EIC Pathfinder, ko so se na svetovalca mreže obrnili za pomoč pri sestavi konzorcija za prijavo na razpis. Svetovalec EEN na SPIRIT Slovenija je vzpostavil stik z dvema univerzama v Nemčiji, ti sta se vključili v konzorcij, ki je s projektom PEARL-DNA uspešno kandidiral na razpisu in prejel 1,95 mio evrov.

»PEARL-DNA je visokotehnološki konzorcijski projekt, ki naslavlja svetovno problematiko trajnostne hrambe naraščajoče količine digitalnih podatkov z razvojem prebojne tehnologije za zapis in hrambo podatkov v DNK molekuli. Konzorcij združuje šest partnerjev iz štirih držav EU (Slovenija, Nemčija, Švica, Francija), med njimi so trije univerzitetni raziskovalni inštituti in tri mala oz. srednje velika podjetja (SME),« pravijo v BioSistemiki. »Partnerje konzorcija smo izbrali glede na potrebne sinergije in kompetence za pripravo uspešne prijave ter za učinkovito izvedbo projekta. Iskanje partnerjev je bilo zahtevno, večmesečno opravilo, pri katerem smo uporabili mrežo lastnih partnerjev in stikov, pa tudi pomoč že vzpostavljenih mrež, kot je EEN. Že v preteklosti smo sodelovali z EEN svetovalci in njihove izkušnje ter povezave z inovativnimi tehnološkimi podjetji in raziskovalnimi institucijami v tujini so se tudi tokrat izkazale kot dobrodošla pomoč. Skupna vrednost projekta znaša 5 milijonov evrov, pri čemer delež podjetja BioSistemika predstavlja 2 milijona evrov, ki je 100 % financiran s strani EIC. Sredstva bodo namenjena razvoju tehnologije in sistema iz stopnje TRL 2 do TRL 4.«

V mreži EEN, ki je doslej uspešno pomagala že nekaj milijonom podjetij, ob tem pomembnem jubileju zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje skrbeli za podporo vsem podjetjem, pa tudi ustanovam, raziskovalnim centrom in univerzam ter tako aktivno prispevali k njihovi uspešni rasti in razvoju. Kontaktna oseba EEN na SPIRIT Slovenija je Aleš Ogorevc: T: 01 5309 814 e: ales.ogorevc@spiritslovenia.si.

Več o mreži EEN: https://een.si/