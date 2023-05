Slovenski logistični in transportni sektor sta se uspešno predstavila na sejmu Transport Logistic v Münchnu

München, 12. maj 2023 – Danes se je v Münchnu zaključil vodilni svetovni sejem s področja transporta, logistike in spremljajočih dejavnosti, ki naj bi letos po grobih ocenah organizatorjev pritegnil več razstavljavcev in obiskovalcev kot leta 2019, ko je bil zadnjič organiziran v živo. Celovit pristop in skupinska predstavitev slovenske logistike pod sloganom Slovenia – Your logistic gateway to Europe – Green. Creative. Smart.* je požela veliko zanimanja med tujo javnostjo. Slovenska podjetja, ki so na sejmu iskala nove partnerje, ohranjala stik z obstoječimi in se seznanila z novostmi v panogi, so z nastopom zelo zadovoljna, saj je bil interes obiskovalcev za njihove storitve precejšen.

SPIRIT Slovenija, izvajalska institucija Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva pod okriljem nacionalne komunikacijske kampanje I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini, na tem sejmu organiziral že tretjič zapored. Na 250 m2 skupne razstavne površine je svoje storitve obiskovalcem sejma letos predstavljalo 15 slovenskih podjetij in institucij.

Slovenija je najhitrejša in cenovno najbolj konkurenčna vstopna točka za tuje blago z Bližnjega in Daljnega vzhoda v srednjo in jugovzhodno Evropo. Obseg transporta se bo v prihodnjih letih še povečeval, zato mora Slovenija še izboljšati svojo infrastrukturo, je bilo slišati na predstavitvi slovenske logistike na logističnem sejmu v Münchnu. Na slovenskem razstavnem prostoru je vse dni potekal pester spremljevalni program, ki je že prvi dan ob sprejemu za tujo poslovno in strokovno javnost s predstavitvijo slovenske logistične panoge privabil ogromno obiskovalcev. Udeležil se ga je tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, ki je v nagovoru udeležencem dejal: »Ena od pomembnih prednosti Slovenije je njena geostrateška pozicija v središču Evrope. Z vidika povezljivosti Evrope s svetom moramo to prednost izkoristiti v svoj prid. S krepitvijo logističnega sektorja in centrov v Sloveniji pa lahko posledično krepimo tudi druge gospodarske in podjetniške dejavnosti.«

Dogajanje je naslednji dan obogatil Luški dan, na katerem so predstavili priložnosti za poslovanje preko koprskega pristanišča, dan kasneje pa so bile na slovenskem logistično-transportnem dnevu predstavljene še značilnosti in priložnosti obeh sektorjev. Vse dni je obiskovalce razstavnega prostora zabavala interaktivna igra, s katero so lahko spoznavali slovensko logistično panogo in konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva, ki jih ponazarja prej omenjena kampanja. Obiskovalcem je bila na voljo tudi posebna promocijska brošura, v kateri so bila predstavljena vsa slovenska podjetja na skupnem razstavnem prostoru.

Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija: »SPIRIT Slovenija je letos na pobudo slovenskih podjetij že tretjič zapored organiziral skupinsko predstavitev slovenskih podjetij na sejmu Transport Logistic 2023. Tokrat je bilo z nami 15 podjetij, ki so videla priložnost za širitev ali vzpostavitev poslovnega sodelovanja na nemškem in drugih trgih v segmentu transporta in logistike. Podjetja, ki se udeležujejo skupinskih nastopov, vidijo prednost skupnega nastopa v nižjih stroških, enostavnejši organizaciji in pripravi na sejem ter večji prepoznavnosti, saj skupen nastop poveča vidnost razstavljavcev in posledično pritegne tudi več pozornosti obiskovalcev. Prednost tovrstnih nastopov je tudi v sodelovanju, povezovanju in izmenjavi izkušenj med samimi slovenskimi razstavljavci, tako da gre za večplastno pozitiven učinek.«

Boštjan Napast, predsednik uprave Luke Koper: »Tokratni sejem je po več letih prvi pravi trenutek, da se logistika znova predstavi, saj nas je v zadnjih letih pandemija covid-19 razdelila. Glede na velik odziv na dogodku, ki ga je Luka Koper organizirala na slovenskem paviljonu, lahko ocenimo, da smo se prav odločili. Zelo smo zadovoljni, da so bili na dogodku vsi, ki so ključni za delovanje Luke Koper. Tu gre za pristaniško skupnost, špediterje, agente, železniške operaterje in druge, ki pripomorejo k temu, da lahko ponujamo kakovosten servis. Luka Koper so naša vrata v svet, ne le okno, saj povezuje Daljni vzhod s centralno Evropo, priložnosti za nadgradnjo poslovanja pa je še veliko.«

Robert Sever, direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije: »Letos se slovenska logistika na münchenskem sejmu predstavlja četrtič zapored. Odzivi so dobri. Predstavljamo predvsem slovensko logistiko kot celoto in transportno pot skozi Luko Koper za oskrbo centralne in jugovzhodne Evrope. Zanimanje partnerjev je po treh letih premora zaradi pandemije covida-19 dobro. Zato se bo slovenska logistika na sejmu predstavljala tudi čez dve leti.«

Milan Slokar, predsednik Sekcije za prevoz blaga v cestnem prometu pri Gospodarski zbornici Slovenije: »Izredno smo zadovoljni, ker smo po štirih letih ponovno na sejmu logistike v Münchnu. SPIRIT Slovenija nam je pripravila odlično izhodišče, da se Slovenija predstavi kot logistika v celoti, pri čemer smo vsi, tako Gospodarska zbornica Slovenije kot Obrtna zbornica Slovenije odlično sodelovali. Skupaj smo obiskali tudi druge partnerje, ki se predstavljajo na sejmu in se že dogovarjamo za nadaljnje sodelovanje.«

Franc Seršen, podpredsednik Sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije: »Tudi predstavniki OZS smo s predstavitvijo na sejmu zelo zadovoljni, za to se posebej zahvaljujemo SPIRIT Slovenija in gospodarskemu ministrstvu, ki sta tako dobro predstavitev omogočila. Upam, da bomo še večkrat skupaj sodelovali, tudi na tem sejmu, ki je zelo pomemben za logistiko in transport. Na samem sejmu je izredno veliko zanimanje tujih partnerjev za sodelovanje z Luko Koper, ker je velik potencial prav zaradi njene geografske strateške lege.«

Čedomir Bojanič, direktor podjetja Fining: »Slovenska delegacija na sejmu nastopa skupaj že tretjič. V preteklosti smo operaterji nastopali vsak po svoje, nato smo ugotovili, da je bolj smiselno, da nastopamo skupaj, s čimer dejansko predstavljamo Slovenijo kot logistično vstopno točko za vzhodno Evropo. Od samega sejma pričakujemo dvig prepoznavnosti Slovenije v srednjeevropskem prostoru in na tretjih trgih, s čimer bi povečali pretovor.«

Sejem Transport Logistic, ki se odvija vsako drugo leto, je namenjen predstavitvi storitev s področja tovornih transportnih sistemov, logističnih storitev, prevozništva, informacijskih tehnologij, intralogistike in sorodnih vsebin. V letu 2019, ko je bil sejem nazadnje organiziran v živo, se je na njem predstavilo 2.374 razstavljavcev iz 63 držav, obiskalo pa ga je več kot 64.000 obiskovalcev iz 125 držav. Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: http://www.transportlogistic.de./LN/Vir SPIRIT/