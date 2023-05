Uspešno izvedena jubilejna 25. Slovenska turistična borza (SIW)

Portorož, 12. maj 2023 – Portorož je ta teden gostil Slovensko turistični borzo (SIW), največji poslovni dogodek slovenskega turizma. Jubilejne 25. borze SIW so se udeležili predstavniki 150 tujih organizatorjev potovanj in turističnih agencij iz 33 držav ter 150 slovenskih turističnih ponudnikov. Udeleženci so se prek spletne aplikacije že pred samim začetkom dogodka dogovorili za več kot 3000 poslovnih sestankov in srečanj, na sam borzni dan pa so jih v sredo po prvih ocenah opravili več kot 4000. Ob formalnih sestankih so imeli udeleženci številne priložnosti za neformalno navezovanje in poglabljanje stikov ter za spoznavanje odlične slovenske turistične ponudbe.

Slovenska turistična organizacija (STO) je letos že 25. organizirala Slovensko turistično borzo (SIW). Gre za dogodek, na katerem se srečujejo predstavniki tujih organizatorjev potovanj ter turističnih in specializiranih agencij ter vodilni predstavniki slovenskih turističnih podjetij in organizacij, hotelov, turističnih agencij, zdravilišč, javnega sektorja v turizmu, kongresnih centrov in ostalih ponudnikov. STO z borzo slovenskim turističnim ponudnikom omogoča sklepanje konkretnih poslov s ključnimi kupci iz Evrope in oddaljenih dežel, tuji udeleženci pa ob tem spoznavajo našo deželo, njeno turistično ponudbo in produkte v okviru številnih doživetij in na študijskih turah. V sredo je ob robu SIW v Portorožu potekala novinarska konferenca.

Generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Dubravka Kalin, je dejala: »Slovenska turistična borza je že vrsto let osrednji dogodek v našem turističnem koledarju. Slovenija je destinacija, ki jo obiskujejo številni turisti z vsega sveta, v teh dneh pa jo spoznavajo tudi številni organizatorji potovanj. Verjamem, da bodo navdušeni nad našo bogato naravno in kulturno dediščino, kakovostno turistično ponudbo ter gostoljubnostjo, ki jo izkazujejo naši domačini. Slovensko turistično gospodarstvo ima priložnost za vzpostavitev novih poslovnih vezi in krepitev obstoječih. Pri tem bo ključno sodelovanje, ki se lahko začne že na Slovenski turistični borzi. Dogodek je organiziran profesionalno in nudi veliko priložnosti za izmenjavo mnenj in izgradnjo pristnih odnosov med udeleženci. Tako lahko dokažemo, da je Slovenija privlačna turistična destinacija z zanesljivimi poslovnimi partnerji in veliko priložnostmi za vrhunska doživetja.

Direktorica STO, mag. Maja Pak, je izpostavila odlično udeležbo: »Še posebej se po obdobju pandemije veselimo vračanja predstavnikov organizatorjev potovanj in turističnih agencij z bolj oddaljenih trgov. Odlično je povečano zanimanje ameriških organizatorjev potovanj za Slovenijo in njihova udeležba na SIW, kar je posledica našega sistematičnega dela na trgu ZDA, vključno s sodelovanjem s košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem ter klubom Dallas Mavericks. Glede na zadržano povpraševanje italijanskih partnerjev v zadnjem obdobju, smo veseli tudi njihove številčne udeležbe. Danes se na SIW odvija več kot 3000 poslovnih sestankov, pogovori pa se bodo nadaljevali v sklopu neformalnih druženj ob edinstvenih butičnih doživetjih. Predstavniki organizatorjev potovanj in turističnih agencij Slovenijo pred in po borzi intenzivno spoznavajo na študijskih turah. Verjamemo, da jih bo kakovostna in trajnostna slovenska turistična ponudba navdušila.«

»V veliko veselje nam je, da destinacija Portorož & Piran gosti letošnjo Slovensko turistično borzo. Dogodek predstavlja edinstveno priložnost za krepitev poslovnih partnerstev med tujimi organizatorji potovanj, turističnimi agencijami in slovenskim turističnim gospodarstvom. Verjamemo, da bo tudi čudovita kulisa tik ob morju pripomogla k uspešni izpeljavi tega odmevnega dogodka. Veseli nas, da je na njem prisotnih toliko partnerjev in gostov, ki bodo v prihodnjih dneh imeli priložnost odkrivati lepote naše destinacije,« pa je dejal v.d. direktorja Turističnega združenja Porotorož, mag. Aleksander Valentin.

Največ kupcev iz Italije, sledijo ZDA in Velika Britanija

Letošnja izvedba SIW je bila prva po pandemiji covida-19, na kateri so se kupci in ponudniki srečali vsi na enem mestu. Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo, se je namreč SIW v zadnjih dveh letih odvil v inovativni obliki »SIW on Boutique Tour«. 25. borza je ob polnem obsegu srečanj ohranila poudarek na neformalnih druženjih in priložnostih za poglabljanje poslovnih stikov.

Za letošnjo borzo smo zabeležili veliko zanimanje. Med tujimi kupci jih je bilo 54 odstotkov na SIW prvič. Gledano po državah jih je največ prihajalo iz Italije (23), sledili so tisti iz ZDA (14), Velike Britanije (11), Avstrije in Češke (po 10) ter Nemčije (9). Odlična udeležba ameriških organizatorjev potovanj in turističnih agencij je tudi posledica odmevnega dogodka I feel Slovenia night ter poslovno-investicijske konference ter delavnice slovenskega turizma, ki so jih MGTŠ, STO, SPIRIT Slovenija, UKOM ter drugi partnerji izvedli v začetku aprila v Dallasu. Veseli pa tudi vrnitev kupcev z azijskih trgov, ki jih je bilo na tokratni Slovenski turistični borzi 9. Skupno je z oddaljenih trgov prihajalo 36 udeležencev borze./LN/Vir: STO/