V Sloveniji lani namakanih 4.955 hektarjev zemljišč oziroma 6,3 % več kot v letu pred tem

Ljubljana, 12. maj 2023 – V 2022 je bilo v Sloveniji namakanih 4.955 hektarjev zemljišč oziroma 6,3 % več kot v letu pred tem. Za namakanje se je porabilo 3,4 milijona m3 vode, od tega je 3 milijone m3 vode, porabljene za namakanje, izviralo iz povodja Donave, preostalih 0,4 milijona m3 vode pa iz povodja Jadranskega morja.

Za namakanje porabljene več vode

Za namakanje je bilo v 2022 porabljenih 3,4 milijona m3 vode oz. na letni ravni za 23 % več. Večina vode za namakanje (75 %) je bila pridobljena iz površinskih voda, od tega 53 % iz tekočih voda, 21 % iz zbiralnikov (akumulacije), 18,8 % iz javnega vodovoda in iz drugih virov ter 0,2 % iz naravnih jezer. Preostalih 25 % vode, porabljene za namakanje, je bilo pridobljenih iz podtalnice.

V primerjavi s predhodnim letom je bilo v 2022 za namakanje iz površinskih voda porabljenih 2,6 milijona m3 ali za 23 % več vode, medtem ko je bilo iz podzemnih vodnih virov porabljene 0,8 milijona m3 vode za namakanje ali za 25 % več.

Iz povodja Donave povečana poraba vode za namakanje

Iz povodja Donave je bilo za namakanje porabljenih 3 milijone m3 vode, kar znaša 87 % vse za namakanje porabljene vode, medtem ko je bilo iz povodja Jadranskega morja za namakanje porabljenih 0,4 milijona m3 vode oziroma 12,7 % vse porabljene vode za namakanje.

V primerjavi z letom prej je bilo v 2022 iz povodja Jadranskega morja porabljene za namakanje 60 % manj vode, kar je bilo posledica sanacije večjega namakalnega sistema, iz povodja Donave pa 81 % več vode zaradi večjega namakanja ob suši.

Namakana površina zemljišč večja

Namakanih je bilo 4.955 hektarjev zemljišč ali za 6,3 % večja površina kot leto prej. Nekaj manj kot dve tretjini te površine (64 %) so bili njive in vrtovi, 14 % namakane površine so bili rastlinjaki, travniki in vinogradi, 12 % sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 6 % zemljišča, ki jih uvrščamo med športna igrišča, 4 % namakanih površin pa so bila smučišča (zasneževanje)./LN/Vir: SURS/

Namakana zemljišča po vrstah zemljišč, Slovenija

2021 2022 2022

2021 ha sprememba v % Skupaj 4.660 4.955 6 njive in vrtovi 3.329 3.188 -4 sadovnjaki, oljčniki, drevesnice 631 569 -10 drugo 384 301 -22 zasneževanje smučišč 147 193 31 rastlinjaki, vinogradi in trajni travniki 169 704 316

Količina porabljene vode za namakanje zemljišč po povodju, Slovenija