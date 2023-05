T. i. glavni favorit Remco Evenepoel zaradi koronavirusa zapušča Giro

Italija, 15. maj 2023 – Le nekaj ur po včerajšnji zmagi Belgijca Evenepoela so na spletni strani njegovega moštva Soudal Quick-Step objavili sporočilo, da je ta zaradi koronavirusa zapušča Dirko po Italiji.

“Resnično mi je žal, da zapuščam dirko. V okviru protokola ekipe sem opravil rutinski test, ki je bil žal pozitiven. Moja izkušnja tukaj je bila res posebna in veselil sem se tekmovanja v naslednjih dveh tednih. Ne morem se dovolj zahvaliti osebju in kolesarjem, ki so žrtvovali toliko v pripravah na Giro. V naslednjih dveh tednih jih bom navijal,« je dejal Remco, ki se bo domov odpravil danes. Vsi ostali kolesarji in osebje Soudal Quick-Step so bili testirani in so negativni, je še objavila ekipa Soudal Quick-Step.

Po odhodu Evenepoela je rožnato majico vodilnega oblekel član moštva Ineos Grenadiers Geraint Thomas, ki ima 2 sekundi prednosti pred našim Primožem Rogliče. Tretji je Britanec Geoghegan Hart Tao s 5 sekundami zaostanka za vodilnim rojakom iz iste ekipe.

Trenutno stanje na 106. Dirki po Italiji po 9. etapi:

1. Thomas Geraint (VBr) INEOS Grenadiers 34:34:27

2. Roglič Primož (Slo) Jumbo-Visma + 0:02

3. Geoghegan Hart Tao (V.Br) INEOS Grenadiers+ 0:05

Danes, 15. maja, je na Giru prvi od dveh prostih dni, v torek, 16. maja, pa se bo dirka nadaljevala z 10. etapo, ki pretežno ravninsko 196 kilometrov dolgo etapo od Scandiana do Viareggia./LN/