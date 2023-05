Skupina United Group se je pridružila globalnemu dogovoru Združenih narodov

Ljubljana, 15. maj 2023 – Iz Skupine United Group, vodilnega telekomunikacijskega in medijskega operaterja v jugovzhodni Evropi, so sporočili, da se je ta pridružila pobudi globalnega dogovora Združenih narodov (United Nations Global Compact). Gre za prostovoljno platformo, ki spodbuja razvoj, vpeljavo in razkritje odgovornih poslovnih praks po vsem svetu.

United Group se je tako pridružil več tisoč drugim podjetjem po vsem svetu, ki so se zavezala k odgovornemu poslovnemu delovanju za ustvarjanje sveta, kakršnega si želimo vsi. Globalni dogovor ZN je poziv podjetjem po vsem svetu, naj svoje delovanje in strategije uskladijo z desetimi splošno sprejetimi načeli na področjih človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji ter naj ukrepajo za podporo ciljem ZN in vprašanjem, ki so zajeta v ciljih trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals oziroma SDG).

Globalni dogovor ZN je bil predstavljen leta 2000 in je največja pobuda za trajnostno poslovanje podjetij na svetu. Podpisalo ga je več kot 15.000 podjetij in 3.000 drugih podpisnikov iz več kot 160 držav ter več kot 70 lokalnih omrežij.

Victoriya Boklag, CEO skupine United Group, je povedala: »Ne smemo izgubljati časa in v skupini United Group smo zavezani vključevanju odgovornih praks v vse vidike svojega poslovanja in sodelovanju z našimi deležniki pri oblikovanju trajnostne prihodnosti za vse. Naša odločitev, da se pridružimo globalnemu dogovoru ZN, je jasen odraz naše predanosti odgovornim poslovnim praksam. Navdušeni smo, da lahko pri tako ključni pobudi sodelujemo z drugimi podjetji in deležniki, in želimo si prispevati k odgovornim spremembam v svetu.«

V Sloveniji v okviru United Group poslujejo družba Telemach s storitvami EON, Total TV in mobilnimi paketi družine VEČ, informativni spletni portal N1, televizija Sportklub, medijska hiša Adria Media ter platforma za e-poslovanje Shoppster.