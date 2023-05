Ljubljana dobila še ene lokal s prestižno ponudbo

Ljubljana, 17. maj 2023 – V središču Ljubljane so danes, 17. maja, odprli novo sodobno restavracijo, ki nosi ime AFTR. Gre za restavracijo, ki bo nadomestila restavracijo Atelje, prvo ljubljansko restavracijo z Michelinovo zvezdico, ki pa je prenehala z delovanjem, nakar se je ista ekipa na isti lokaciji odločila za posodobitev in spremembo imena restavracije in prenovo le-te.

AFTR boste našli v Nazorjevi ulici 2, ki naj bi s svojo ponudbo zagotavljala prestižno ponudbo pod vodstvom znanega kuharskega mojstra Jorga Zupana in poslovnega nosilca Matjaža Ivanca. Ob otvoritvi sta oba poudarila, da Ljubljana v središču mesta potrebuje kakovostni gostinski lokal, ki bo odprt nekoliko dlje v noč, vendar ne bo nočni lokal.

Morda velja dodati še to, je ob današnji otvoritvi bilo večkrat poudarjeno, da bodo obiskovalci lokala AFTR deležnih kulinaričnih dosežkov, ki jih mora zagotavljati lokal katerega pročelje krasi Michelinova zvezdica.

Nam ne preostane, po videnem, nič drugega kot le to, da vam sporočimo (tudi z nekaj posnetki iz otvoritve), kje se v Ljubljani dopolnjuje ponudba z višjo dodano vrednostjo in izbiro. Ali bo ta takšna, kot mora biti restavracija z Michelinovo zvezdico in kot predstavljeno pa bodo preverjali in potrjevali vsi tisti, ki se bodo napotili v Najzerjevo ulico 2 v gostinski lokal AFTR. /Pripravil: Jože Jerman-Jeri