Na slovenskem cestnem omrežju motorna vozila lani opravila 20,5 milijarde voznih kilometrov

Ljubljana, 17. maj 2023 – Kot kaže analiza statističnega urada, so lani – leta 2022 – domača in tuja cestna vozila na slovenskem cestnem omrežju opravila kar 20,5 milijarde voznih kilometrov. Domača vozila pa so na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 21,5 milijarde voznih kilometrov. Obseg prometa se je v primerjavi z letom prej povečal.

Približno dvakrat toliko voznih kilometrov prevoženih z domačimi osebnimi avtomobili na dizel kot z osebnimi avtomobili na bencin

Domača cestna motorna vozila so lani na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 21,5 milijarde voznih kilometrov (v nadaljevanju: vkm). To je približno tolikšna razdalja, kot če bi 536-tisočkrat obkrožili Zemljo po ekvatorju. Osebni avtomobili so opravili 77 % ali 16,6 milijarde vkm. Od teh so jih največ opravili osebni avtomobili na dizelsko gorivo, in sicer 10,5 milijarde. Tovorna vozila so prevozila 4,5 milijarde vkm, od tega težka tovorna vozila 2,4 milijarde.

Obseg prometa domačih tovornih vozil na ravni iz leta prej

Domača cestna motorna vozila so opravila za 7 % več voznih kilometrov kot v 2021, ki ga je še zaznamovala epidemija covida-19. Osebni avtomobili so jih prevozili za 9 % več. Število voznih kilometrov se je na letni ravni najizraziteje povečalo pri hibridnih dizelskih osebnih avtomobilih (za 89 %). Obseg prometa, ki so ga opravila tovorna vozila, je ostal na približno enaki letni ravni.

Štiri petine voznih kilometrov na slovenskih avtocestah in hitrih cestah prevozili z domačimi vozili

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila lani opravila 20,5 milijarde vkm. Največ voznih kilometrov so v Sloveniji opravili osebni avtomobili, in sicer 16,8 milijarde vkm (82 %). Skoraj 8 milijard vkm (39 %) je bilo prevoženih po avtocestah in hitrih cestah, 12,5 milijarde vkm (61 %) pa po drugih javnih cestah.

Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah so 80 % vkm prevozila domača vozila in 20 % tuja. Na drugih javnih cestah so domača vozila opravila 95 % vkm, tuja pa le 5 %.

Domača tovorna vozila polovico voznih kilometrov prevozila v tujini

Domača cestna motorna vozila so lani na domačem cestnem omrežju opravila 18,3 milijarde vkm ali 85 % celotnega obsega prometa, ki so ga opravila v tem letu. Pri osebnih avtomobilih je bil ta delež višji (95 %), pri tovornih vozilih pa nižji (50 %), in sicer zaradi težkih tovornih vozil, saj so ta opravila po Sloveniji le 18 % vseh vkm.

Več kot polovico (51 %) vseh v km na slovenskem cestnem omrežju so prevozili domači osebni avtomobili na drugih javnih cestah.

Višja rast prometa na avtocestah in hitrih cestah ter med domačimi vozili

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila lani opravila za 8 % več vkm kot leto prej. Obseg prometa se je na avtocestah in hitrih cestah povečal za 12 % in na drugih javnih cestah za 5 %.

Promet domačih vozil se je na vseh javnih cestah povečal za 8 %, promet tujih pa za 6 %.

Z osebnimi avtomobili je bilo prevoženih za 9 % več vkm, z avtobusi in minibusi za 15 % več in s tovornimi vozili za 3 % več. Po drugi strani je promet z mopedi in motorji upadel za 3 %./LN/Vir: SURS/

Obseg prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju po kategorijah vozil, Slovenija

2021 20221) 2022

2021 mio vkm sprememba v % Opravljeni vozni kilometri – skupaj 20.097 21.469 6,8 Kolesa z motorjem 40 37 -8,2 Motorna kolesa 165 163 -1,7 Osebni avtomobili 15.245 16.606 8,9 Miniavtobusi 8 9 7,3 Avtobusi 91 112 22,3 Tovorna vozila 4.547 4.542 -0,1 lahka tovorna vozila do 3,5 t 1.978 2.047 3,5 srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t 103 97 -5,7 težka tovorna vozila nad 12 t 2.466 2.398 -2,8

1) Podatki so začasni.

Obseg prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju po kategorijah vozil, Slovenija

2021 20221) 2022

2021 mio vkm sprememba v % Opravljeni vozni kilometri – skupaj 19.034 20.508 7,7 Kolesa z motorjem in motorna kolesa 210 204 -2,9 Osebni avtomobili 15.424 16.801 8,9 Avtobusi in miniavtobusi 89 102 14,6 Tovorna vozila 3.311 3.401 2,7 lahka tovorna vozila do 3,5 t 1.954 2.022 3,5 srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t 183 183 0,0 težka tovorna vozila nad 12 t 1.175 1.195 1,7

1) Podatki so začasni.