Madžarskemu Molu zelena luč Evropske komisije za prevzem OMV Slovenija

Bruselj/Ljubljana, 18. maja – Kot sporoča STA, je Evropska komisija madžarski naftni družbi Mol dala soglasje za prevzem družbe OMV Slovenija in ji tako omogočila nakup OMV Slovenija ter 119 bencinskih servisov, ki jin ima ta v lasti v Sloveniji. Pogoj pa je, da MOL odproda 39 servisov skupini Shell, kjer je MOL solastnik. To pa zato, da bi se odpravil pomislek – beri Slovenije – glede konkurence.

Te zaveze v celoti odpravljajo pomisleke glede konkurence, in kot ocenjujejo v Evropski komisiji to slovenskim potrošnikom zagotavljajo še naprej dostop do goriva po konkurenčnih cenah.

Velja dodati, da je Mol pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež, podpisal junija 2021. Dogovorjena kupnina za celoten delež pa znaša 301 milijon evrov.

Po tem nakupu bo MOL v Sloveniji (če odmislimo zahtevano odprodajo 39 servisov skupini Shell) imel 172 bencinskih servisov (svoji dosedanji 53 in kupljeni 119 od OMV Slovenija).

Gleda t. i. bojazni o oslabeli konkurenci, ki naj bi jo povzročil Mol z nakupom OMV Slovenija, kar je motilo slovenskega regulatorja (beri politiko) velja dodati, da ima Molov konkurent Petrol v Sloveniji 594 bencinskih servisov.

In še to! Kot je znano, bi Mol, tudi če bi Evropska komisija – s »pomočjo« Slovenije – nasprotovala nakupu OMV Slovenija to lahko (to je tudi najavil, da bo storil) nakup izpeljal tako, da bi kupec OMV Slovenija bila hrvaška INA, ki pa je, kot je znano, prav tako v lasti Madžarov.

No, zdaj smo v Sloveniji lahko mirni, ker se lahko nasprotniki nakupa izgovarjajo, da je madžarskemu Molu zelena luč za prevzem OMV Slovenija dala Evropske komisije./J.T./Foto: le ponazoritvena/