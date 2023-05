Policija objavila rezultati akcije Truck & Bus

Ljubljana, 18. maj 2023 – Policija je na svoji spletni strani objavila rezultate akcije Truck & Bus, ki je bila namenjena za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, v okviru katere so policisti v tednu od 8. do 14. maja 2023 po vsej državi nadzirali tovorni in avtobusni promet.

Policisti so ustavili in kontrolirali 2.888 voznikov, in sicer 378 voznikov avtobusov in 2.510 voznikov tovornih vozil. Pri tem so ugotovili kar 862 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega 806 pri voznikih tovornih vozil in 56 pri voznikih avtobusov.

Nadzor tovornih vozil se je izvajal s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke na avtocestah, nadzor avtobusov pa je potekal na avtobusnih postajališčih v mestih in krajih ter na avtocestah in hitrih cestah.

Najpogostejše kršitve so bile povezane s hitrostjo, neuporabo varnostnega pasu, nepravilno zavarovanim tovorom in preobremenitvijo vozil. V nadzoru je bilo iz prometa izločenih 83 voznikov tovornih vozil in 16 voznikov avtobusov.

Opisana akcija je bila evropsko usklajena, saj je potekala pod okriljem Roadpola – aktivna povezava, evropske mreže prometnih policij.

K tej objavi Policije velja dodati, da bi se ta na naših AC in hitrih cestah, tovornih vozil morala lotiti večkrat, saj ti v nasprotju, ko vozijo v sosednji Avstriji, tudi Italijo, mislijo, da jim v Sloveniji nihče nič ne more. In se zato obnašanje milo rečeno nevestno. /LN in Vir: Policija/