V ljubljanskem BTC odprt macesnov hotel A1 za čebele samotarke

Ljubljana, 18. maj 2023 – V okviru svetovnega dneva čebel (obeležujemo ga 20. majaje) je danes, 18. maja, ob vhodu v poslovno stavbo telekomunikacijske skupine A1 Telekom Austria Group v ljubljanskem BTC-ju, predsednik uprave A1 Slovenije in A1 Srbije Dejan Turk pretrgal rdečo vrvico, ovito okoli macesnovega logotipa podjetja A1, v katerem je okoli tisoč »hotelskih sob«, namenjenih, čebelam samotarkam.

Ta je ena od 239 vrst čebel, ki »domujejo« v Sloveniji, sicer pa so jih zabeležili, kar 575 vrst, med njimi tudi eno novo, do danes še neznano vrsto.

Znano je, da imajo v ljubljanskem A1 že 5 družin čebel, ki so v zadnjem letu nabrale kar sto kilogramov tako imenovanega urbanega medu, po mnenju strokovnjakov prve kakovosti, ki ga radi ponudijo za poslovna darila.

In kot se spodobi, so gostitelji ter lastniki »hotela A1 za čebele« na zajtrku ponudili jedi, ki jih brez čebel opraševalk sploh ne bi bilo. Zajtrk pa je v »sodelovanju« s čebelami pripravil Bruno Šulman, zmagovalec Master Chefa 2021, za osnovo pa je vzel jabolka in med. Jabolčni nadev z medom je bil, samo za primer, tudi v buhtlju.

Razlika med našo pridno kranjsko sivko in čebelo samotarko ni samo v barvi, namreč samotarka je temne barve in drugačne velikosti, ampak je razlika predvsem v tem, da samotarka gnezdi sama, na tleh, medtem ko ostale čebele živijo in delajo v rojih. In je tudi bolj delovna, saj lahko nadomesti sto navadnih čebel.

In ker je znano, da je počasi začelo zmanjkovati primerne hrane za čebele, so se pri A1 odločeni, če bo zanje primanjkovalo hrane bodo poleg macesnovega hotela postavili še čebeljo restavracijo.

Še besedo, dve o slovenskem A1. Ta je v lasti, kot smo zapisali v uvodu, telekomunikacijske skupine A1 Telekom Austria Group, ki ima 27 milijonov uporabnikov v 7 državah in zaposluje 18.000 različnih strokovnjakov, od tega 600 v Sloveniji. Vsi pa ustvarijo več kot 5 milijard evrov prihodkov. Če bodo pridni kot čebele, ki domujejo v njihovem macesnovem hotelu A1, bo omenjeni prihodek morda še večja, kar pa bo omogočila postavitev še veliko macesnovih A1 hotelov za čebele. Pohvalno!/Objavo pripravil: Jože Jerman-Jeri