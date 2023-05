Cene storitev pri proizvajalcih višje tako na četrtletni kot na letni ravni

Ljubljana, 20. maj 2023 – Kot ugotavlja statistična analiza SURS, so bile cene storitve v Sloveniji pri proizvajalcih višje tako na četrtletni kot na letni ravni. V primerjavi z zadnjim četrtletjem lani so bile višje za 3,1 %. Najbolj so se podražile storitve v poslovanju z nepremičninami. V primerjavi s 1. četrtletjem lani pa so bile višje za 9,0 %. Najbolj so se podražile storitve v gostinstvu.

V prvem letošnjem četrtletju cene storitev rasle hitreje

Cene storitev pri proizvajalcih so se na četrtletni ravni zvišale za 3,1 % (v zadnjem četrtletju 2022 za 0,5 %).

Najizraziteje so se dvignile v poslovanju z nepremičninami (za 7,6 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 4,9 %). Storitve v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so se podražile za 4,4 %, v prometu in skladiščenju za 2,2 %, v gostinstvu za 1,9 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,3 %.

Na letni ravni upad cen le v dejavnosti vodni promet

V primerjavi s 1. četrtletjem prejšnjega leta so bile cene storitev višje za 9,0 %.

Po posameznih področjih dejavnosti so najbolj zrasle v gostinstvu (za 13,5 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 11,8 %). Nekoliko manj so se zvišale cene v prometu in skladiščenju (za 10,2 %). Znotraj tega področja so v dejavnosti vodni promet cene storitev upadle, in sicer za 47,4 %. Pri drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih smo zaznali dvig za 10,0 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 6,8 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 6,1 %./LN/Vir: SURS/

Stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija

Č1 2023

Č4 2022 Č1 2023

Č1 2022 Skupaj 3,1 9,0 H Promet in skladiščenje 2,2 10,2 49 Kopenski promet; cevovodni transport 1,8 13,9 50 Vodni promet -20,8 -47,4 51 Zračni promet 0,2 6,0 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 4,6 8,6 53 Poštna in kurirska dejavnost 4,2 12,5 I Gostinstvo 1,9 13,5 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 2,1 9,8 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 1,7 15,5 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 1,3 6,1 58 Založništvo 1,8 7,9 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi -7,8 6,4 60 Radijska in televizijska dejavnost 8,9 9,9 61 Telekomunikacijske dejavnosti 1,6 6,4 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti 1,9 5,8 63 Druge informacijske dejavnosti 1,8 4,2 L Poslovanje z nepremičninami 7,6 11,8 68 Poslovanje z nepremičninami 7,6 11,8 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) 4,4 6,8 69 Pravne in računovodske dejavnosti 2,0 3,5 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 5,3 8,0 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje 6,6 9,6 73 Oglaševanje in raziskovanje trga 0,2 1,4 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 3,0 6,0 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 4,9 10,0 77 Dajanje v najem in zakup 6,0 8,3 78 Zaposlovalne dejavnosti 3,1 2,1 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti 2,7 10,6 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost 6,0 11,3 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice 8,5 16,4 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti 2,7 13,0

1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.