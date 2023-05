ŠOS meni, da Meščeva rešitev sistema subvencionirane študentske prehrane ni prava

Ljubljana, 19. maj 2023 – ŠOS – Študentska organizacija Slovenije se je javno odzval, povezano odgovorom ministrstva Luke Mesca, ki naj bi jim sporočilo, da ne gre za ukinitev sistema subvencionirane študentske prehrane, ter in da podpira razpravo o predlogih za prenovo sistema študentske prehrane povezano z uvedbo t. i. javnih kuhinj, kar ŠOS ne sprejema, sporočilo tudi, da “ne pomeni, da bi z njihovo (javnih kuhinj) uvedbo prišlo do ukinitve sedanjega sistema študentskih bonov”.

A pri ŠOS stvari vidijo drugače in se sklicujejo na navedene namere, ki so bile izražen tako:

1. »Dolgoročno namero po ukinitvi obstoječega sistema subvencionirane študentske prehrane je izkazal Strateški svet za prehrano (https://www.gov.si/novice/2023-01-31-druga-seja-strateskega-sveta-za-prehrano/): ”Dolgoročna rešitev pa je po mnenju vseh članov vpeljava velikih gostinskih obratov za študente oziroma študentkih restavracij v sklopu fakultet po vzoru dobrih praks iz tujine, kot sta Nemčija in Skandinavija.”.



2. Prav tako je namero po zamenjavi obstoječega sistema s sistemom javnih menz napovedal tudi državni sekretar na pristojnemu ministrstvu za delo na okrogli mizi, ki je na pobudo podmladka stranke Gibanja Svoboda potekal 13. februarja 2023 (https://gibanjesvoboda.si/novica/okrogla-miza-za-reformo-studentske-prehrane/).

Kaj bo zdaj storil minister Mesec in kako se bo odzval na sporočen pogled ŠOS, bomo poročali, ko se bosta akterja dogovorila, ali bo študentska prehrana potekala po sedanjem postopku, in to brez sprememb ali novem, kot sistem subvencionirane študentske prehrane hoče spremeniti minister Mesec./LN/