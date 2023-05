Ob letošnjem dnevu Lipicanca, danes in jutri, za obiskovalce »Festival Lipicanca«; Kobilarni Lipica pa listina nesnovne kulturne dediščine Unesca

Lipica, 20. maja 2023 – Letošnji dogodek Dan Lipicanca je letos posvečen izjemno pomembni prelomnici za Kobilarno Lipico in rejo lipicanca, zato tej prelomnici posvečena kar dvodnevna prireditev, ki so jo organizatorji – Kobilarna Lipica – poimenovali »Festival Lipicanca«. Namreč konec lanskega leta je bila »tradicija reje lipicanca« uvrščena na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, kar velja obeležiti.

Gre za skupno, uspešno nominacijo naslednjih držav, kjer že tradicionalno poteka reja lipicanca v nacionalnih kobilarnah, kot tudi pri zasebnih rejcih. To so države Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Romunije, Madžarske in Slovaške. Nosilno vlogo je imela Republika Slovenija, pod vodstvom Direktorata RS za kulturno dediščino.

Ob tej izjemni priložnosti bo Kobilarna Lipica prejela certifikat UNESCO, za ljubitelje in podpornike konja LIPICANCA, ter zveste obiskovalce KOBILARNE LIPICA pa so v Lipici pripravili niz aktivnosti na katere vas prisrčno vabijo. Velja dodati, da prireditvi se bodo tokrat pridružili tudi predstavniki drugih kobilarn reje lipicanca širom sveta.

Festival lipicanca se začenja danes, 20. maja, potekal pa bo tudi še jutri, 21. maja. Ta bo obiskovalcem ponudil, ob samo reklamiranja politikov, ki se bodo nastavljali tam ob tem dogodku bolj pomembna dogajanja za vse generacije – ljubitelje lipicancev, ki bodo poleg ogledov dopolnjena še z različnimi delavnici, programi za otroke, glasbeni nastopi in seveda ogledi posestva in treningov, vožnja z vpregami in prijateljska mednarodna tekma vožnje vpreg.

Velja dodati še celovit – po uran opredeljen progam – NA TEJ AKTIVNI POVEZAVI. No pa tudi, kar JE POMBNO, da je velik del obiska Festivala lipicanca plačljiv in sicer:

VSTOPNINE ZA SOBOTO – cene vstopnic po kategorijah:

Odrasli 22,00 €

Otroci od 6. leta starosti11,00 €

Otroci do 5,99 leta starosti1,00 €

Družinska 54,00 €

VSTOPNINE ZA NEDELJO – cene vstopnic po kategorijah:

Odrasli 25,00 €

Otroci od 6. leta starosti12,00 €

Otroci do 5,99 leta starosti1,00 €

Družinska 59,00 €

Nakup vstopnic je možen na blagajni kobilarne Lipica.

Morda še to! Slovenija ima na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine vpisanih šest elementov, od katerih so v program vključili tudi klekljanje slovenske čipke in spoznavanje suhozidne gradnje./LN/Vir: KL/Fotografije so arhivske/