Znani nominiranci za Levstikovo nagrado za leto 2023

Ljubljana, 18. maj 2023 – Založba Mladinska knjiga z Levstikovo nagrado že od leta 1949 spodbuja slovenske književnike, slikarje in znanstvenike k ustvarjanju del za otroke in mladino. Strokovni komisiji sta tudi letos razglasili letošnjih pet nominirancev (predstavitve z obrazložitvami v nadaljevanju), in sicer za izvirno leposlovje in pet za izvirno ilustracijo.

Nagrajenca bosta znana 7. junija 2023, prav tako tudi prejemnika Levstikove nagrade za življenjsko delo na področju leposlovja in ilustracije.

Kot sporočajo iz Mladinske knjige bodo opoldne (7. julija 2023) po razglasitvi nagrajencev simbolno odkrili njuni plošči pod Levstikovimi arkadami (pred Konzorcijem), zvečer pa bodo nagrade svečano podelili na tradicionalni prireditvi v Gostilni Košir.

NOMINIRANA DELA ZA LEVSTIKOVO NAGRADO 2023 ZA IZVIRNO LEPOSLOVJE ZA OTROKE IN MLADINO SO:

MODRI OTOK Irene Androjne

BLEŠČIVKA Špele Frlic z ilustracijamiTereze Prepadnik

MUCA GRE PO SVETU Žige Kosca z ilustracijami Tanje Komadine

MEDVED IN KLOBUKAnje Štefan z ilustracijami Ane Zavadlav

AVASuzane Tratnik

NOMINIRANA DELA ZA LEVSTIKOVO NAGRADO 2023 ZA IZVIRNE KNJIŽNE ILUSTRACIJE ZA OTROKE IN MLADINO:

MUCA GRETAVinka Möderndorferja z ilustracijami Bojane Dimitrovski

MALI ČRV OTO IN DRUGA GOLAZENLovra Matiča z ilustracijami Tomaža Lavriča

BALABUGA!Tine Vrščaj z ilustracijamiPolone Lovšin

SI ŽE KDAJ JEZDIL MORSKEGA KONJIČKA? Boštjana Gorenca – Pižame z ilustracijami Igorja Šinkovca

ITALIJANSKE PRAVLJICE 1 IN 2 Itala Calvina z ilustracijami Ane Zavadlav

UTEMELJITVE – Nominirance za Levstikovo nagrado 2023 za izvirno leposlovje za otroke in mladino je izbrala strokovna komisija: Andrej Rozman Roza, pesnik, pisatelj in gledališki ustvarjalec, Maja Logar, bibliotekarska specialistka, dolgoletna vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici ter Irena Matko Lukan, urednice otroškega leposlovja, Mladinska knjiga. Predsednik komisije Andrej Rozman Roza je v utemeljitvi zapisal:

Suzana Tratnik, AVA: Pisateljica z romanom v nas zbuja žalost in tesnobo, pa tudi veselje in smeh. Zgodba odraščajočega dekleta globoko gane in daje upanje, da še zmeraj obstajajo ljubezen, prijateljstvo in ljudje, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki si sami ne morejo. Odlikujejo jo mojstrska, zelo ekonomična struktura s kopico suspenzov, ter realistično, brez stigmatiziranja in iz neposredne bližine predstavljena tragika zasvojenosti. Čeprav je zgodba težka in je jezik včasih grob, kot je marsikdaj grobo tudi življenje, je roman hvalnica sočutja in opozarja, kako pomembna je za otrokovo življenje varna, ljubeča in razumevajoča družina.

Žiga Kosec, MUCA GRE PO SVETU: Avtorje v slikanici enajstih dvostranskih slikopisov miniaturna besedila do potankosti premišljeno zaokrožil z ritmom, zgradbo, izborom in postavitvijo besed ter z ravno pravšnjo obarvanostjo občutij. Pravljice so lucidne, zabavne, prijazne in polne presenečenj, hkrati pa so majhnim otrokom povsem razumljive. Nepogrešljive ilustracije Tanje Komadine so nazorne, nežne in navihane ter odlično sledijo pomenu, formi, pravljičnemu utripu in značaju vsake od pravljic.

Anja Štefan, MEDVED IN KLOBUK: Pesnica, pripovedovalka in pisateljica Anja Štefan očara s klasično živalsko pravljico, ki mestoma nosi prvine ljudske in je v svojem izpisu slikovita in vedra ter simbolno in literarno do konca izbrušena mojstrska stvaritev. Njena posebna moč je prav v dodelanem in pesniško obarvanem slogu, v ritmu, zanimivih, kratkih in toplih dialogih, v dinamiki toka, pa tudi v variacijah, perspektivah in zasukih. Dogajalno polna pravljica je prežeta s povezujočo močjo skupnosti in z veseljem do življenja. Ilustratorka Ana Zavadlav je slikanico imenitno ilustrirala.

Irena Androjna, MODRI OTOK: Spretno in pritegujoče zapisan pustolovsko fantazijski mladinski roman Irene Androjna je sveže in skrivnostno branje. Domiselno strukturo, mnogoplastnost in zgodbeno celovitost podpirajo številne zanimive značajske razsežnosti likov. Njihovi opisi, občutja in razmišljanja, mnogokrat zaživijo v naravnih dialogih. Modri otok je prepreden z doživljanji odraščanja, prijateljstva in skupnega premikanja k dobremu. Je poklon izročilu in dediščini, prisluhniti zna naravi, razkriva preproste in bistvene vrednote in ohranja vero v razrešitev in pravičnost.

Špela Frlic, BLEŠČIVKA: Bleščivka je premišljeno, celovito in slogovno prefinjeno zapisana zgodba o moči umetnosti, domišljije in skupnosti. Odstira razmisleke o vrednotah, strahu, stereotipih in zaupanju. Pisanje odlične pripovedovalke in pisateljice Špele Frlic je tenkočutno, poglobljeno in zapisano izjemnemu občutku za dogajalni lok, slikovite orise literarnih likov, ritem pripovedi in lepoto jezika. Roman je prežet z umetnostjo pripovedovanja in močjo zgodb. Drhti od prijateljstva, poguma in skrivnega zapisa, pa tudi od sledi zanimivih pripovedi in modrosti, ki zazvenijo v avtoričinem skrbno izbranem slogu.

Utemeljitev strokovne komisije za Levstikovo nagrado 2023 za izvirne ilustracije, ki so jo sestavljali Marjan Manček, ilustrator, stripar in prejemnik Levstikove nagrade za življenjsko delo leta 2007, Maja Kastelic, akademska slikarska in mednarodno uveljavljena ilustratorka, kot izvoljena predsednica komisije in Tanja Komadina,likovna urednica leposlovja, Mladinska knjiga.

Ilustracije Tomaža Lavriča – Lovra Matiča v knjigi Mali črv Oto in druga golazen: Tomaž Lavrič z mojstrsko risbo in karakterizacijo v pesniški zbirki oživi samosvoj nabor slikovitih črno-belih likov. Razgibane postavitve se z drzno črtno risbo in duhovito stilizacijo čvrsto prepletejo v večplastne, hudomušne ilustracije. S knjigo nam približa vsebinsko pester mikro svet, ki je motivno domiseln in raznolik.

Ilustracije Bojane Dimitrovski v knjigi Muca Greta Vinka Möderndorferja: Bojana Dimitrovskiz elegantno risbo, izjemnim obvladovanjem tehnike in posluhom za besedilo v ubrani topli barvni skali mojstrsko upodobi samozavestni in prefinjeni značaj glavne junakinje muce Grete. V ilustracijo je zajeta mačja perspektiva, likovna upodobitev pa odlično prikaže njena razpoloženja, zaradi česar junakinja na straneh oživi in s samosvojo prikupnostjo v bralcu vzbuja empatijo.

Ilustracije Igorja Šinkovca v knjigi Si že kdaj jezdil morskega konjička?Boštjana Gorenca Pižame: Igor Šinkovecnas s premišljeno dramaturgijo popelje v podvodni svet ter s tenkočutnim posluhom za otroško vživljanje in veselje do raziskovanja prikaže hudomušno in dinamično likovno pripoved. Z lebdenjem glavnih junakov v domišljijskem podvodnem svetu, domišljenimi kompozicijami in občutljivimi barvnimi prehodi ustvari večplastno in čvrsto slikaniško celoto.

Ilustracije Ane Zavadlav v knjigi Italijanske pravljice (1 in 2) Itala Calvina: Ilustracije Ane Zavadlavv obsežni zbirki pravljic so galerija impresivnih in ekspresivnih podob, ki nas osupnejo z virtuozno risbo. Podobe z raznolikimi atmosferami določa nekakšna brezčasnost in značilno mediteransko vzdušje, v motivih pa je prisotno občutje skrivnostnosti in simbolike, s čimer uspe ilustratorki tudi brez neposredne narativne navezanosti ustvariti interpretativno odprto, a enovito in dovršeno knjižno celoto.

Ilustracije Polone Lovšin v knjigi Balabuga!Tine Vrščaj: Ilustratorka Polona Lovšinv likovno dovršeni izvedbi in značilni barviti paleti prepričljivo oživi lik živahne deklice, z njeno igrivostjo in razposajenostjo pa ustvari živahen ritem in pokaže odlično razumevanje otroške narave. V zgodbo vpelje ploskovite domišljijske podobe in dvostranske ilustracije prostorov, ki besedilo nadgrajujejo ter vabijo k opisovanju in pripovedovanju.

Razglasitev letošnjih nagrajencev bo, kot zapisano v uvodu 7. junija ob 12. uri v knjigarni Konzorcij, večerna slovesnost s podelitvijo nagrad pa ob 19. uri v Gostilni Košir (Tacenska 142) v Ljubljani.

Nagrajenca za izvirno leposlovno delo in ilustracije bosta prejela nagrado v višini vsak po 2000 evrov neto, Levstikova nagrajenca za življenjsko delo pa vsak po 4000 evrov neto.

O LEVSTIKOVIH NAGRADAH

Mladinska knjiga podeljuje Levstikove nagrade od leta 1949 (od leta 1989 bienalno). Namenjene so slovenskim pesnikom, pisateljem in ilustratorjem za izvirna leposlovna dela in izvirne knjižne ilustracije za otroke in mladino, ki so bili po mnenju strokovnih žirij najboljši dosežki v preteklih dveh letih in so izšli pri založbi Mladinska knjiga.

Ob petdeseti obletnici prve podelitve Levstikovih nagrad, leta 1999, je Mladinska knjiga uvedla še nagrado za življenjsko delo, ki so jo do sedaj prejeli: Kristina Brenkova, Marlenka Stupica, Kajetan Kovič, Ančka Gošnik Godec, Tone Pavček, Marjanca Jemec Božič, Dane Zajc, Jelka Reichman, Niko Grafenauer, Marjan Manček, Polonca Kovač, Matjaž Schmidt, Svetlana Makarovič, Kostja Gatnik, Neža Maurer, Danijel Demšar, Miroslav Košuta, Zvonko Čoh, Slavko Pregl, Lila Prap, Boris A. Novak in Jelka Godec Schmidt, Andrej Rozman Roza, Alenka Sottler

Mladinska knjiga se je leta 2015, ob svoji 70-letnici, vsem prejemnikom Levstikovih nagrad za življenjsko delo poklonila s ploščami pod stebriščem knjigarne Konzorcij na Slovenski 29 v Ljubljani, prostor pa poimenovala Levstikove arkade. To jepoklon avtorjem, ki so v slovensko kulturno krajino vnesli izjemne knjižne bisere za otroke in mladino. Odtlej dopoldanski razglasitvi Levstkovih nagrajencev sledi še simbolična otvoritev plošč aktualnih prejemnikov Levstikovih nagrad za življenjsko delo.

Seznam vseh dosedanjih Levstikovih nagrajencev je na spletnem naslovu: https://www.mladinska-knjiga.si/o-skupini/knjizne-nagrade/levstikova-nagrada