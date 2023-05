Ljubljana, 21. maj 2023 – Podjetje BrainTrip ta ponedeljek, 22. maja, ob 18. uri vabi skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana (Kersnikova ulica 2) na pogovorni večer o demenci.

Sprva bo nevroznanstvenik Jurij Dreo spregovoril o pomembnosti zgodnjega odkrivanja demence ter predstavil najsodobnejše tehnološke napredke in rešitve za zdravljenje bolezni. Dotaknil se bo tem, o katerih se sicer v povezavi z demenco premalo govori: v kakšnem ekosistemu obstaja in kakšne so dobre prakse iz tujine. Osredotočil se bo tudi na dve novi zdravili, ki ju je v zadnjih dveh letih odobrila ameriška agencija za zdravila, ter pojasnil dosedanje rezultate in učinke.

V drugem delu večera pa bomo v pogovoru z Vidko Kuselj, avtorico knjige “Zdaj sem tvoja Moja”, demenco spoznali skozi pripoved o 15-letni bitki z demenco. Za njo je namreč zbolel njen, sedaj žal že pokojni, mož. Pogovor bo osredotočen na pomembnost ukrepanja in boja proti demenci ter podaljšanja časa do trenutka, ko oseba ne more več skrbeti zase.

Namen pogovora je spodbuditi ozaveščenost o demenci ter poudariti, da je pomembno ukrepati že v zgodnji fazi bolezni. Demenco bomo spoznali pobliže – kako jo dovolj zgodaj (pre)poznati, katera zdravila so na voljo, v kakšnih oblikah se pojavlja, kako se boriti, podaljšati čas, ko oseba še lahko skrbi zase …

Da! O demenci se moramo pogovarjati danes in zdaj, ne pa čakati na čudežno zdravilo./LN/