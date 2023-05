Ali bo na Giru danes šlo povesem zares?

Italija, 23. maj 2023 – Danes, 23. maja, se bodo kolesarji 22 ekip, ki so v celoti zdesetkane ostale na 106. Dirki po Italiji, po dnevu drugega počitka – ta je bil včeraj – podali na 16. etapo od Sabbio Chieseja do gorskega cilja na Monte Bondone, ki je dolga 203 km. Pred kolesarji je prava gorska etapa, kar pomeni, da se bodo favoriti že morali izpostaviti in delno pokazati svojo moč, bolje rečeno taktiko.

Ve se, da pravi favorit za rožnati dres v Rimu, 28. maja, zagotovo ni Francoz Bruno Armirail, ki je (14. in 15. etapi) trenutno oblečen v rožnato majico. To pa so zagotovo, vsaj na papirju, Valežan Geraint Thomas (+1:10 za vodilnim Armirailom) naš Primož Roglič (+ 1:12 za vodilnim Armirailom) in Portugalec João Pedro Almeida (+ 1:30 za vodilnim Armirailom), ki vodi tudi v razvrstitvi mladih kolesarjev, medtem ko je v trenutni skupni razvrstitvi četrti.

Če se izkaže, da taktika, kdo je glavni pretendent za rožnato majico, danes še ne bo povsem razkrita pa se bo to zagotovo moralo zgoditi po 17. etapi – 195 km (ta je ravninska), in sicer na 18. etapi (Oderzo – Val di Zoldo – 161 km) ter po 19. etapi (Longarone – Tre Cime di Lavaredo – 183 km), ki bosta pravi preizkušnji za dokaz moči nog favoritov in kompaktnosti posameznih ekip.

Seveda pa se veliko lahko zgodi na kronometru (18,6 km) na Svete Višarje (20. etapa – 27. 5), kjer bo imel Primož Roglič zagotovo veliko podporo številnih slovenskih navijačev.

Torej! Naj bo tako ali drugače, od danes, 23. maja, gre na 106. Dirki po Italiji res zares, saj so na vrsti odločilne etape, ki bodo osnova za počastitev zmagovalca 106. Dirke po Italiji v večnem mestu 28. maja 2023.

In še trenutni skupni vrstni red po 15. etapi na 106. Dirki po Italijo:

1. Bruno Armirail (Fra/Groupama-FDJ) 61;38:06

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 1:08

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:10

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) + 1:30

5. Andreas Leknessund (Nor/Team DSM) + 1:50

6. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) + 2:36

7. Lennard Kämna (Nem/Bora-Hansgrohe) + 3:02

8. Eddie Dunbar (Irs/Jayco-AlUla) +3:40

9. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) + 3:55

10. Laurens De Plus (Bel/Ineos Grenadiers) + 4:18