Google razširil možnost napovedovanja poplav po svetu, tudi za Slovenijo

Ljubljana, 23. maj 2023 – Naravne nesreče so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj pogoste in intenzivne. Poplave so med glavnimi podnebnimi grožnjami za varnost in preživetje ljudi. Ocenjuje se, da vsako leto prizadenejo več kot 250 milijonov ljudi po vsem svetu in povzročijo za približno deset milijard dolarjev gospodarske škode.

Google si že dlje časa prizadeva s pomočjo umetne inteligence nasloviti podnebno krizo, ogroženim skupnostim pomagati ostati varni in se prilagoditi vplivu podnebnih sprememb. V sklopu teh prizadevanj Google širi zmogljivost napovedovanja poplav na že 80 držav. V nabor dodajamo kar 60 novih držav v Afriki, Azijsko-pacifiški regiji, Evropi ter Južni in Srednji Ameriki, tudi v Sloveniji.

Vlade, humanitarne organizacije in posamezniki v teh regijah lahko odslej prek Google platforme Flood Hub dostopajo do kritičnih informacij za obdobje do sedem dni vnaprej (še lani so zagotavljali podatke za do 48 ur vnaprej) in se tako lahko pripravijo oz. prilagodijo na napovedane poplave. Flood Hub prikazuje napovedi za čas in lokacijo poplav na rekah na območjih po vsem svetu, kjer živi skupno 460 milijonov prebivalcev.

Platforma trenutno vključuje nekatere regije z najvišjimi odstotki prebivalstva, izpostavljenega poplavnim tveganjem, kot so Nizozemska, Vietnam, Mjanmar, Laos in Kambodža. Vključuje tudi države, ki se soočajo z bolj ekstremnim vremenom, kot so Belgija, Španija in Nemčija v Evropi, in Srednjeameriški suhi koridor v Nikaragvi, Hondurasu in Gvatemali.

Kot sporočajo si pri Googlu prizadevajo razširiti opozorila o napovedanih poplavah v Google iskalniku in Google zemljevidih, s ciljem, da bodo informacije del njihovi storitev in uporabnikom na voljo, ko jih najbolj potrebujejo.

Uporaba umetne inteligence za pomoč ljudem pri pripravi na poplave

Leta 2018 so zagnali napovedovanje poplav v Indiji, z željo pomagati v boju proti katastrofalni škodi zaradi letnih poplav pa smo storitev razšili še na Bangladeš. Po zaslugi napredka umetne inteligence in strojnega učenja v naših globalnih modelih napovedovanja smo leta 2022 to tehnologijo razširili na še 18 držav ter s tem utrli pot današnji globalni širitvi.

Umetna inteligenca obdeluje raznolike, javno dostopne vire podatkov, kot so vremenske napovedi in satelitski posnetki. Tehnologija nato združuje dva modela: Hidrološki model, ki napoveduje količino vode, ki teče v reki, in Poplavni model, ki napoveduje, katera območja bodo prizadeta in kako globoka bo voda.

Podpora skupnostim, ki so izpostavljene podnebnim tveganjem

Flood Hub je del njihovega odzivanja na krizne razmere Google Crisis Response, s katerim želijo ljudem v kritičnih trenutkih zagotoviti dostop do zaupanja vrednih informacij in virov – vključno s požari in potresi. Tako na primer že več kot desetletje sodelujejo z reševalci, da bi razvili tehnologijo in programe, ki pomagajo ohranjati ljudi varne, obveščene in izven nevarnosti.

V podporo skupnostim, ranljivim za primere poplav, ki pa nimajo neposrednega dostopa do opozoril, Google.org sodeluje z organizacijami, kot sta indijski Rdeči križ in ekipa za Ekonomijo vključevanja na Univerzi Yale. Skupaj z njimi in s pomočjo usposobljenih, motiviranih in zaupanja vrednih prostovoljcev iz lokalnih skupnosti vzpostavljamo omrežja za opozarjanje v realnem času, ki krepijo doseg opozoril sistema Flood Hub. Najnovejši rezultati ekipe Yale kažejo, da so imele skupnosti z lokalnimi prostovoljci 50 % več možnosti, da so prejele opozorila, še preden je voda dosegla njihovo območje. To je dejavnik, ki lahko odloči o življenju ali smrti.

Kot še sporočajo pri Googlu nadaljuje z izboljševanjem globalnih modelov za napovedovanje poplav, ki temeljijo na umetni inteligenci, z uporabo tehnologije pa nameravajo še naprej podpirati ogrožene skupnosti za ublažitev učinkov podnebnih sprememb.

O podjetju Google: Kot je znano je Google vodilno svetovno tehnološko podjetje, katerega cilj je izboljšati način, kako ljudje iščejo informacije. Torej odslej možnost napovedovanja poplav tudi za Slovenijo.