Kaj je »pravo« javno zdravstvo in kaj ne – primerjava Francija – Slovenija?

Ljubljana, 23. maj 2023 – Člani skupine zdravstvo.si so nam posredovali pogled, s katerim predstavljajo predavanje Andreja Vraniča, dr. med. nevrokirurg, svobodnega zdravnika v Franciji, ki skupaj s kolegi v Sloveniji predstavlja primerjavo javnega zdravstva v Franciji v primerjavi z javnim zdravstvom v Sloveniji.

V svojem pogledu so (je) nanizali primerjave in poglede na stanje zdravstva v obeh državah in zapisali to:

Ureditev francoskega zdravstvenega sistema je skoraj identična kot v Sloveniji. S temeljno in ključno razliko:

Bolnik svobodno izbere zdravnika in prejme plačilo za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku.

Svobodni zdravniki opravijo 31% vseh zdravstvenih storitev pri francoski CPAM (ZZZS). 41% storitev izvedejo zdravniki zaposleni v državnih ustanovah.

Zdravstvena košarica krije vse storitve. Delno so krite oftalmološke in zobozdravstvene storitve. Francoski CPAM (ZZZS) povrne stroške storitev pri vsakem zdravniku. Prebivalci z najnižjimi dohodki so upravičeno do 100% plačilo za vse storitve. Zdravniki tej skupini prebivalcev ne smejo obračunati dodatnih stroškov zdravljenja.

Večina zdravnikov opravlja poklic svobodnega zdravnika. 45% zdravnikov je zaposlenih, 55% zdravnikov pa opravlja delo kot svobodni zdravnik. Koncesije ne obstajajo. Tudi medicinske sestre imajo možnost opravljati delo kot svobodne medicinske sestre.

Družinski zdravniki so temelj javnega zdravstva. ⅔ družinskih zdravnikov opravlja v obliki svobodne zdravnika. Družinski zdravnik ima v povprečju 1000 opredeljenih bolnikov. Povprečno nameni 30 minut časa za bolnika na posameznem obisku.

Bolniki se lahko zdravi in prejmejo plačilo za zdravljenje pri svobodnem zdravniku od dneva, ko zdravnik obvesti zbornico o njegovem delovno-pravnem statusu. Zbornica v imenu zdravnika obvesti vse ustanove o novem statusu zdravnika.

In še video predstavitev predavatelja Andrej Vranič, dr. med. nevrokirurg, svobodni zdravnik v Franciji.

Prav bi bilo, da si predstavitev ogledamo davkoplačevalci, no pa tudi minister za zdravje s svojo ekipo, nenazadnje pa tudi predsednica države, ki je zdaj začela modrovati tudi o zdravstvu, in sicer s sklicevanjem foruma o prihodnosti zdravstva. Ob tem pa pravi, da bo iz foruma poslala poročilu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu (tam je bil tudi on), saj upa, da bo minister iz njega pridobil informacije, ki mu bodo pomagale pri zdravstveni reformi.

No, mi pa mu posredujemo ta prispevek – video prispevek – ki prav tako ponuja kar nekaj koristnih nasvetov. Je brezplačen, saj tako je razumeti skupino zdravstvo.si! /LN/ zdravstvo.si