Slovenija/Evropa, 24. maj 2023 – Danes, 24. maja, obeležujemo Evropski dan parkov, ko je organizacija Europarc dosegla, to se je zgodilo leta 1999, da naj se s posebnim dnevom obleži in opozori, da so parki pomembno osnova za vse nas, z namenom ohranjanja naravnega okolja. Namen tega dne je tudi približati ljudem naravo ter opozoriti na pomen ohranjanja in trajnostnega upravljanja teh območij.

Vodilna misel ob letošnjem dnevu parkov je, Gradimo na svojih koreninah, ki naj ozavešča o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine za prihodnje generacije.

Skrb za parke je pomembna za vse nas, saj ti zagotavljajo pomemben del zrak, ki ga dihamo in so tudi del dopolnila za duševno in fizično zdravje ljudi. Če bi se odpovedovali parkom, bi izgubljali pomemben del naravnega ravnovesja predvsem pa našo povezanost z naravo.

Zato je pomembno, da za parke skrbimo, saj nas ti na svojstven način povezujejo z naravo. Velja vedeti, da so parki idealna mesta za obnovo narave in kraji, kjer naravo občutimo in smo del nje, predvsem ali živimo v urbanem območju. Zato zanje moramo skrbeti in jih zaščititi zase in prihodnje rodove. Velja dodati, da moramo zanje skrbeti skozi vse leto in 24. maja, ko obeležujemo Evropski dan parkov, le poglobljeno razmisliti in javno spregovoriti, kaj velja za njihovo ohranjaje še storiti.

Vabljeni danes in vse dni, na obisk v vse naravne parke Slovenije! No mi smo to storili že včeraj z obiskom ljubljanskega parka Tivoli in posneli teh nekaj utrinkov.

In še povzetek iz spletne strani NARAVNI PARKI SLOVENIJI – “Naravni parki Slovenije predstavljajo najvrednejše dele slovenskega ozemlja z vidika dolgoročnega ohranjanja naravnih vrednot, biotske pestrosti ter posebnih krajinskih lastnosti. Zavarovana območja narave so zavarovana v enem narodnem parku, treh regijskih, 34 krajinskih parkih, 66 naravnih rezervatih in preko 1200 naravnih spomenikih, ki skupaj obsegajo 13 % slovenskega ozemlja”./LN/Foto: J. Temlin/