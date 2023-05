Umrla je Tina Turner

Švica, 24. maj 2023 – Kot poročajo svetovne agencije je umrla svetovno znana pevka Tina Turner. Ameriška pevka, ki je v zadnjih letih živela v Švici je umrla stara 83 let. Pevka, znana po uspešnicah Simply the best in What’s love got to do with it, je zadnja leta, ki jih je živela v Švici, borila z različnimi zdravstvenimi težavami.

Umrla je danes, 24. maja, v 84. letu starosti umrla v miru po dolgi bolezni na svojem domu v Kusnachtu blizu Züricha v Švici. Z njo svet izgublja glasbeno legendo in vzornico,” je povedal pevkin tiskovni predstavnik. Kraljica rocka, Tina Turner je bila ena največjih ikon zlate dobe Rock & Rolla.

Tina Turner je osvojila osem kipcev za nagrado Grammy, njena stalna prisotnost in popularnost v rock glasbi pa ji je med občinstvom prinesla sloveči naziv “kraljica Rock & Rolla”

Tina Turner se je rodila novembra leta 1939 v Nutbushu v zvezni državi Tennessee.