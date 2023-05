Slovenska gospodarska klima rahlo navzdol; Nemško gospodarstvo je v začetku leta zdrsnilo v recesijo

Ljubljana/Berlin, 25. maj 2023 – Razpoloženje v gospodarstvu se od decembra počasi slabša; tokrat je na mesečni ravni upadlo za 0,2 odstotne točke.

Peti zaporedni mesec upad

Vrednost kazalnika gospodarska klima je dosegla −2,9 odstotne točke in je bila za 0,2 odstotne točke nižja kot mesec prej (−2,7 odstotne točke).

Negativen vpliv so imeli kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) ter v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu (vsak za 0,1 odstotne točke). Pozitivno pa sta na spremembo vplivala kazalnika med potrošniki (za 0,2 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke).

Poslabšanje tudi na letni ravni

Na letni ravni je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za 5,5 odstotne točke. K temu znižanju so prispevale nižje vrednosti štirih izmed petih kazalnikov: v predelovalnih dejavnostih (za 4,4 odstotne točke), trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke), gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke) in storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Po drugi strani je imel kazalnik zaupanja med potrošniki rahlo pozitiven vpliv (za 0,3 odstotne točke).

Vredno je omeniti še to – Nemško gospodarstvo je v začetku leta zdrsnilo v recesijo. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani skrčil za 0,3 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki nemškega statističnega urada Destatis. Če se gospodarska aktivnost skrči dve četrtletji zapored, ekonomisti govorijo o tehnični recesiji. In zakaj dodajamo to? Namreč tudi to bo vplivalo na nadaljnje stanje našega gospodarstva. Upati, da slovenska vlada že deluje, ne samo govoriči./LN/SURS/