Povprečni neto dohodek na prebivalca najvišji v občini Kranjska Gora, najnižji v občini Kuzma

Slovenija, 26. maj 2023 – Povprečni letni prejeti neto dohodek na prebivalca Slovenije je bil v 2021 nominalno za 7 %, realno pa za 5 % višji kot leto prej. Višji od slovenskega povprečja je bil v treh statističnih regijah in v 62 občinah.

Prejeti dohodki prebivalcev v povprečju višji kot leto prej

Povprečni letni prejeti bruto dohodek (v nadaljevanju: povprečni bruto dohodek) na prebivalca Slovenije je v letu 2021 znašal 14.664 EUR, neto dohodek (v nadaljevanju: povprečni neto dohodek) na prebivalca pa 11.202 EUR. Prvi je bil za 7,7 % (1.049 EUR) višji kot v letu pred tem, drugi pa za 6,8 % (709 EUR).

Nominalna rast povprečnega bruto dohodka na prebivalca (7,7 %) je bila najvišja od leta 2015, rast povprečnega neto dohodka (6,8 %) pa druga najvišja (višja je bila le v 2019). Realna rast obeh je bila za približno 2 odstotni točki nižja.

Večji delež dohodka iz dela

Delež dohodka iz dela v skupnem neto dohodku se je nekoliko povečal (za 0,8 odstotne točke), medtem ko so se deleži pokojnin, starševskih nadomestil in socialnih prejemkov ter dohodka iz premoženja, kapitala in drugih prejemkov nekoliko zmanjšali (za 0,2–0,3 odstotne točke).

Povprečni neto dohodek najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski statistični regiji

Na ravni statističnih regij je bil v opazovanem letu povprečni neto dohodek na prebivalca najnižji v pomurski (znašal je 9.847 EUR in bil za 12 % nižji od slovenskega povprečja), najvišji pa v osrednjeslovenski statistični regiji (znašal je 11.975 EUR in bil za 7 % nad slovenskim povprečjem), kar je bilo enako kot leto prej. Višji od slovenskega povprečja je bil v treh regijah: osrednjeslovenski in gorenjski statistični regiji ter jugovzhodni Sloveniji.

V primerjavi z letom 2020 se je povprečni neto dohodek na prebivalca zvišal v vseh statističnih regijah – najmanj v pomurski (za 5,5 %), najbolj pa v koroški (za 8,8 %).

Povprečni neto dohodek najvišji v občini Kranjska Gora, najnižji v občini Kuzma

Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil v 2021 najvišji v občini Kranjska Gora (znašal je 15.346 EUR in bil za 37 % višji od slovenskega povprečja), najnižji pa v občini Kuzma (znašal je 7.288 EUR in bil za 35 % pod povprečjem).

Višji od slovenskega povprečja je bil v 62 občinah. V večini občin (205) se je na letni ravni zvišal, v 7 občinah (Mirna, Jezersko, Log – Dragomer, Turnišče, Rogašovci, Hodoš in Vodice) pa znižal.

Na prvih 10 mest po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca so se v letu 2021 uvrstile občine Kranjska Gora, Trzin, Mežica, Log – Dragomer, Ankaran, Grosuplje, Bled, Škofljica, Šmarješke Toplice in Žirovnica, na zadnjih 10 mest pa občine Kuzma, Rogašovci, Hodoš, Grad, Apače, Cankova, Solčava, Gornji Petrovci, Razkrižje in Sveti Jurij ob Ščavnici./LN/Vir: SURS/

Letni bruto in neto prejeti dohodki prebivalcev, Slovenija