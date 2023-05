Trbiž/Svete Višarje, 27. maja 2023 – Danes, 27. maja, bo na 106. Dirki po Italiji dan D. Namreč, danes je v 20. etapi na sporedu “ubijalski” 18,6 kilometrov dolg kronometer od Trbiža do Svetih Višarij, ki bo odločal o tem, kdo bo v Rimu oblečen v rožnato majico.

Ali bo to trenutno vodilni kolesar Gira, britanski zvezdnik Geraint Thomas ali slovenski as Primož Roglič, morda pa celo kdo tretji, a to le, če bi se Thomasu ali Rogliču res kaj hudo zalomilo. Namreč Valižan prepričljivo vodi, a mu skupno zmago lahko odvzame le naš kolesarki as, ki za njim zaostaja 26 sekund.

Kako izjemo težak klanec, bodo kolesarji danes morali premagati – na 18,6 kilometra dolgem kronometru, od Trbiža do Svetih Višarij – odlično ponazori izjava nekdanjega španskega kolesarskega šampiona Alberta Contadorja, ki je progo prevozi za Eurosport in zanjo na vrhu dejal “mamma mia.” Da ne bo pomote, Contador ni govoril o znameniti ameriški glasbeno romantični komediji./LN

Ali bo Primožu uspelo, mora dokazati on. Ve pa se, da ga bo ob progi bodrilo ogromno slovenskih navijačev. In še to! Roglič bo startal ob 17.11, Thomas ob 17.14

O današnjem kronometru pa vse pove podatek, da je v prvih 4,95 kilometra klanca povprečen naklon 15,3 odstotka, največji naklon pa doseže celo 22 odstotkov.

Skupni vrstni red (19/21):

1. G. Thomas (VB) 81:55:57

2. Primož ROGLIČ (SLO) +0:26

3. J. Almeida (POR) +0:59

4. D. Caruso (ITA) +4:11

5. E. Dunbar (IRS) +4:53

6. T. Pinot (FRA) +5:10

7. T. Arensman (NIZ) + 5:13

8. L. Kamna (NEM) + 5:54

9. A. Leknessund (NOR) +6:08

10. L. De Plus (BEL) +7:30