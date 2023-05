Vem več – ZPS: Ni vsak dvig cene turističnega paketa upravičen

Ljubljana, 27. maj 2023 – Potrošniki morajo biti ob sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih pozorni na to, ali je ta cena končna. To je nemogoče vedeti brez tega, da potrošnik prebere pogodbo oziroma splošne pogoje ponudnika storitve – seveda pred samim podpisom pogodbe, opozarjajo na ZPS.

Dobro je vedeti: Zakon o varstvu potrošnikov določa, da je povišanje cene po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju dovoljeno le izjemoma, in sicer morajo biti izpolnjene točno določene predpostavke: ta možnost mora biti določena v pogodbi, ki mora v takem primeru vsebovati tudi določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene. Prav tako pa mora pogodba vsebovati tudi način izračuna spremembe cene. Agencije morajo potrošnika o podražitvi obvestiti čimprej oziroma vsaj 20 dni pred začetkom potovanja z vključeno obrazložitvijo in izračunom tega povišanja.

A kot opozarjajo na ZPS, se tudi v primeru, ko je možnost dviga cene predvidena v pogodbi, ta ne sme povišati iz kateregakoli vzroka, ampak so ti omejeni in predpisani z zakonom (Zakon o varstvu potrošnikov).

Lahko se poviša:

kot neposredna posledica spremembe cene prevoza zaradi spremembe cene goriva ali

zaradi spremembe davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi ali

zaradi spremembe menjalnega tečaja valute, ki je povezana z določenim paketnim potovanjem.

Če gre za povišanje cene iz kakšnega drugega razloga, agencije tega stroška ne smejo preložiti na potrošnika. V tem primeru gre za prekršek, za katerega je prepisana globa od 1.500 pa do 5.000 evrov. Če se potrošnik znajde v takšni situaciji, se naj obrne na Tržni inšpektorat predlaga ZPS.

Če se cena dvigne za več kot 8 odstotkov, ima potrošnik možnost izbire

Če so izpolnjeni vsi našteti pogoji in če povišanje cene ne presega 8 odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, potem je potrošnik tako povišanje dolžan plačati. Če pa povišanje presega 8 odstotkov ima potrošnik možnost, da odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, brez da bi moral plačati odstopnino, pri čemer pa mu mora podjetje vrniti vsa plačila. Če se z dvigom cene strinja, pa poravna razliko.

Za več koristnih informacij spremljate www.zps.si in www.vemvec.si ./LN/Vir: ZPS/