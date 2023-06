Danes se začenjata kar dve preventivni akciji Policije; Morda bi veljalo upoštevati še tretjo?

Ljubljana, 5. junij 2023 – Danes, 5. junija 2023, policija začenja kar dve preventivni akciji, in sicer akcija za zmanjševanje hitrosti na naših cestah ter akcija za večjo varnost voznikov motornih vozil, ki bosta trajali do 11. junija.

Kot sporoča policija, obstajajo številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče. Ob tem velja vedeti in se zavedati, višje, kot so hitrosti, praviloma težje so posledice prometnih nesreč, tudi pri motoristih.

V tem času, torej od danes, 5. junija pa tja do 11. junija, bodo policisti preverjali ali vozite prehitro, preverjali tehnično brezhibnost vozil in psihofizično stanje voznikov.

Kot sporočajo je namen tovrstnih aktivnosti umirjanje hitrosti na naših cestah. Vozniki navadno takrat, ko vedo, da poteka nadzor, zmanjšajo hitrost in vozijo previdnje. Dolgoročnejši cilj preventivnih akcij je, da vozniki tak način vožnje ohranijo tudi po tem, ko poostreni nadzori ne potekajo več.

Policija voznikom svetuje, da spoštujete omejitve hitrosti in svojo vožnjo prilagodijo razmeram na cesti saj bo s te pomembno zmanjšali nevarnost nastanka prometnih nesreč ter poskrbeli za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

In še preventivni nasveti, ki jih je policija pripravila za udeležence v prometu:

V naseljih bodite pozorni na ranljivejše udeležence, pešce in kolesarje ter upoštevajte omejitev hitrosti.

Zmanjšajte hitrost vožnje v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše in pred prehodi za pešce.

Na regionalnih cestah in pri zavijanju oziroma vključevanju dodatno preverite, ali se morda približuje motorist oziroma drugo vozilo.

Ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo, da se lahko pravočasno ustavite.

V slabših razmerah za vožnjo, denimo v mraku, megli ali ob močnih nalivih, zmanjšajte hitrost zaradi slabe vidljivosti in dejstva, da se na mokri podlagi zavorna pot podaljšuje.

Čeprav se vam mudi, ne vozite prehitro, ampak raje sporočite, da boste prišli pozneje.

Ob najavi preventivne akcije je upati, so policisti tokrat upoštevali, da je ta četrtek v nekaterih državah (Avstrija in Nemčija…) praznik – torej bodo nekateri zaključek tega tedna »povezali« v podaljšan vikend – kar bo povzročilo na naših cestah velike gneče in zastoje na slovenskih cestah. To dodajamo zato, da spet ne bo jadikovanja ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in njenega kolega ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, da ju je gneča pač presenetila./J.T./Foto: arhiv LJnovice/