Od danes nove cene parkiranja v Ljubljani ter uveljavitev glob za vstop v mesto za težka tovorna vozila, delovne stroje ali traktorje

Ljubljana, 5. junija – Velja vedeti, da se v Ljubljani z današnjim dnem, 5. junijem, spreminjajo vse cene parkiranja tako na odprtih in zaprtih parkirišč ter parkirnih hiš. Podražitev v višini 10 centov bo veljala na parkirnih območjih časovno omejenega parkiranja na vseh parkirnih conah (I, II in III). Spreminjajo pa se tudi cene na zaprtih parkirišč ter parkirnih hiš, a tudi tarifne za mesečni najem parkirnega mesta v vseh conah.

Velja dodati še to, da se z današnjim dnem, 5. junijem 2023, začne izvajati dopolnilo odloka, ki določa, da v ožje središče mesta ni mogoče vstopiti brez posebne dovolilnice, in sicer z vozili, kot so težka tovorna vozila, delovni stroji ali traktorji in da je za kršenje tega določila določena globa v višini 160 evrov.

Nove cene, kot jih objavlja Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT, d. o. o.) so z današnjim dnem, 5. junije 2023, naslednje:

V CONI I se cena urnega parkiranja spremeni iz 1,20€/uro na 1,30€/uro.

V CONI II se cena urnega parkiranja spremeni iz 0,70€/uro na 0,80€/uro.

Na parkiriščih II tarifnega razreda se cena urnega parkiranja spremeni iz 0,70€/uro na 0,80€/uro. V CONI III se cena urnega parkiranja spremeni iz 0,40€/uro na 0,50€/uro.

Na parkiriščih III tarifnega razreda se cena parkiranja spremeni iz 0,60€/za prvi dve uri na 0,70€/za prvi dve uri tar parkiranje za vsako naslednjo uro spremeni iz 0,60€/uro na 0,70€/uro

Prav tako se bo na vseh parkiriščih in parkirnih hišah spremenila cena nočnega parkiranja iz 1,80€/noč na 2,00€/noč.

V parkirni hiši Kongresni trg se bo ura parkiranja do treh ur na uro spremenila iz 1,50€ na 1,70€, nad tri ure parkiranja pa se ura parkiranja spremeni iz 2,40€ na 2,50€.

Poleg tega se v parkirni hiši Kongresni trg in Kozolec spremeni cena mesečnega parkiranja za stanovalce. Cena za mesečni najem parkirnega mesta se spremeni iz 60,00€/mesec na 70,00€/mesec.

Spreminjajo se tudi cene mesečnega najema parkirnega mesta na parkiriščih I, II in III tarifnega razreda.

V I tarifnem razredu se cena za mesečni najem parkirnega mesta spremeni iz 40,00€/mesec na 45,00€/mesec.

V II tarifnem razredu se cena za mesečni najem parkirnega mesta spremeni iz 36,00€/mesec na 40,00€/mesec.

V III tarifnem razredu se cena za mesečni najem parkirnega mesta spremeni iz 25,00€/mesec na 28,00€/mesec.

Za podrobni vpliv na vašo denarnico, ki jih določa danes, 5. junija, uveljavljani odlok o podražitvah, si velja ogledati to AKTIVNO POVEZAVI, na kateri so dostopne podrobnejše informacije o parkiranju in pogojih parkiranja na območju Ljubljane./LN/