Albertina tokrat ponuja predstavitev Georga Baselitza in njegovih 100 risb

Dunaj, 7. junij 2023 – V primeru, če se boste v prihodnjih dneh mimogrede mudili v avstrijski prestolnici Dunaju, velja vedeti, no lahko jo obiščete lahko tudi s pravim namenom (vredno je!), da si privoščite dodatek kulturnega menija, ki je tu zagotovo doma. Tokrat je v dodatni ponudbi, in sicer v znameniti dunajski Albertini, 100 risb umetnika Georga Baselitza, ki bo s svojimi izbranimi deli na ogled, od danes 7. junij pa vse tja 17. septembra 2023.

Gre za predstavitev, ki je posvečena Georgu Baselitzu (* 1938) in njegovi velikodušni donaciji 100 njegovih izjemnih in trendovskih del na papirju knjižnici ALBERTINA in Morgan Library v New Yorku, med katerimi sta oba muzeja lahko izbrala 50 del iz njihove zbirke.

V predstavitvi so v kronološkem loku zajeta zgodnja in novejša Baselitzova dela, ki prav tako pojasnjujejo pomen risbe v umetnikovem opusu: je avtonomna, a vendarle tematsko povezana s slikami. Ne gre za skice ali predrisbe, temveč se Baselitz v vsakem posameznem delu na papirju sooča s svojim umetniškim izzivom. Uporabljajo se najrazličnejši materiali, kot so svinčnik, tuš, akvarel ali pastel.

In še nekaj o umetniku – Georg Baselitz (rojen 23. januarja 1938 v Deutschbaselitzu na Saškem; pravo ime Hans-Georg Kern ) je nemško – avstrijski slikar , kipar in grafik . Mednarodno znan je postal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s figurativnimi, ekspresivnimi slikami. Baselitzovi umetniški vplivi izvirajo iz različnih navdihov, kot so ilustracije iz sovjetskega obdobja , manieristična grafika in afriška skulptura. Uničenje in trpljenje druge svetovne vojne so trajno vplivale na umetnika.

Tema uničenja se ponavlja v mnogih njegovih delih, skupaj z drugimi avtobiografskimi okoliščinami. Rušenje redov in konvencij percepcije s pomočjo njegovega slikarstva je vse od takrat pomemben lajtmotiv Baselitzovega dela. Svoje motive slika obrnjene od leta 1969, kar mu je pomagalo do preboja in zaradi česar so njegova dela nezamenljiva do danes. No, in del tega opusa bo na razstavi, ki si jo lahko ogledate od danes, 7. junija do 17. septembra 2023 v ALBERTINI./Objavo pripravi: J. Temlin/ Pravno obvestilo: Slike so dovoljene za objavo samo v zvezi s to objavo in se jih brez soglasja Albertine ne sme objavljati/