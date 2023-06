New York, 6.junij 2023 – Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2024-2025. Republika Slovenija je 9.decembra 2021, za časa vlade Janeza Janše ter predsednika Boruta Pahorja, v New Yorku formalno najavila kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za obdobje 2024–2025. Sklep o vložitvi kandidature je na predlog Ministrstva za zunanje zadeve takrat sprejela Vlada Republike Slovenije, obravnaval ga je tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko.

Danes, 6. junija, so iz Združenih narodov najavili izid prvega kroga glasovanja. Generalna skupščina je rezultat sporočila ob 17. uri po srednjeevropskem času.

V vzhodnoevropski skupini, kamor spada tudi Slovenija, se je za mesto nestalne članice v Varnostnem svetu potegovala tudi Belorusija. Belorusija je prejela 38 glasov, Slovenija pa kar153 glasov, in tako premagala nekredibilno Belorusijo Aleksandra Lukašenka.

Varnostni svet ZN ima 15 članic, pet je stalnih – ZDA, Rusija, Francija, Velika Britanija in Kitajska – s pravico veta, ostalih deset sedežev je razdeljenih po regionalnih skupinah sistema ZN. Vzhodnoevropska skupina ima na voljo en sedež, azijska, latinskoameriška ter skupina zahodna Evropa in drugi po dva, afriška skupina pa ima tri sedeže.

Boj je bil le med Slovenijo in Belorusijo v t. i. vzhodnoevropski skupini, v drugih skupinah je bil izid že odločen, za dva sedeža afriške skupine sta namreč kandidirala Alžirija in Sierra Leone, ki sta prejela 184 in 188 glasov, kot država iz azijsko-pacifiške skupine je bila s 180 glasovi potrjena Južna Koreja. Za sedež iz skupine latinskoameriških in karibskih držav se je potegovala Gvajana

Kot je znano je Belorusija v zadnjem letu sodelovala pri agresiji na Ukrajino skupaj z Rusijo, in tako v svetu izgubila kredibilnost in priljubljenost, tudi med manjšimi in manj pomembnimi državami, ki so se naposled odločile za alternativno kandidatko.

Glasovalo je 191 predstavnikov, eden se je vzdržal, Slovenija pa je prejela 153 glasov. Za uspeh je morala zbrati 128 glasov./M.L./Foto: arhiv/