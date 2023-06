Javno pismo vredno objave – Poziv za uvedbo obveznega predmeta RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA v osnovne in srednje šole

Slovenija, 7. junij 2023 – Danes, 7. junija so AmCham Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Tehnološki park Ljubljana, Združenje bank Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in Združenje za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije, na predsednika Vlade Republike Slovenije, ministra za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije, ministrico za digitalno preobrazbo Republike Slovenije ter na vodje poslanskih skupin Državnega zbora Republike Slovenije naslovili JAVNO PISMO v katerem pozivajo k uvedbi obveznega predmeta RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (RIN) v osnovne in srednje šole.

Prepričani, da digitalne tehnologija vstopila v vsako človekovo dejavnost – prostočasno ali službeno, tehnično ali umetniško. Torej, posameznik in družba bosta uspešna, zgolj in le, če bomo razumeli in obvladovali digitalno tehnologijo. Pri tem je poudarek na razumevanju in obvladovanju in nikakor zgolj na rabi. Le z znanjem s področja računalništva bomo kreatorji in ne le potrošniki; digitalne kompetence so namreč povezane s tehnologijo, računalništvo pa je povezano z naravoslovjem. RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (RIN) je mlada temeljna znanstvena veda. Kot splošnoizobraževalni predmet je usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj računalništva in informatike, logičnega razmišljanja ter spretnosti in oblikovanju stališč in odnosa, kar učencem omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi (npr. reševanje problemov, argumentirano presojanje , kritično razmišljanje itd.).

Poleg prepada v znanju slovenskih diplomantov v primerjavi s tujimi, je očiten tudi nastanek prepada med mladimi v Sloveniji. Ker znanja RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (RIN) ni možno pridobiti v javni šoli, bodo izobraževanja RIN deležni le premožnejši, kar bo številne postavilo v deprivilegiran položaj. Zato podpisniki javnega poziva opozarjajo, da mladih ne smemo obsoditi na drugorazrednost v digitalnem svetu 21. stoletja, prav tako pa moramo gospodarstvu in družbi omogočiti, da ostanemo konkurenčni in pripravljeni na vse izzive digitalne dobe. Le z znanjem RIN opolnomočeni prebivalci Slovenije bomo lahko snovalci, ne le sledilci digitalne sedanjosti in prihodnosti.

Po mednarodnem standardu K12CS v kurikularni okvir RIN v osnovni in srednji šoli sodijo naslednja področja:

(i.) računalniški sistemi,

(ii.) podatki in analiza,

(iii.) algoritmi in programiranje,

(iv.) omrežja in Internet ter

(v.) učinki računalništva in informatike.

Temeljna znanja s teh področij omogočajo razumevanje, obvladovanje in posledično premišljene odločitve o digitalnih tehnologijah, kot je, na primer, umetna inteligenca, vključno z vsemi aplikacijami, kot je ChatGPT (z znanji iz področij podatkov in analize), kibernetska varnost (omrežja in svetovni splet), veriženje blokov in kriptovalute (algoritmi in programiranje), pa tudi o vplivu digitalne tehnologije na družbo in obratno (učinki RIN).

Skupina RINOS, strokovna delovna skupina za vključitev temeljnih vsebin RIN v slovensko šolstvo, ima številne odgovore in že postavljen kurikulum ter potrebne rešitve in dinamiko uvajanja predmeta RIN v slovenske osnovne in srednje šole. Prav tako imajo rešitve na področju pridobivanja in izobraževanja ustreznega kadra in obstoječih učiteljev.

Ker v slovenskem prostoru takšnega predmeta nimamo, imajo dijaki in študenti težave tudi na univerzitetnem, visokošolskem strokovnem in tudi poklicnem študiju, saj morajo vsaj 10 % pa tja do 20 % časa pri predmetih nameniti zapoznelemu pridobivanju temeljnih znanj RIN. Govorimo seveda o vseh študijih in področjih šolanja, od družboslovja do inženirstva, od umetnosti do naravoslovja. Vrstniki v tujini lahko ta čas med študijem namenijo poglabljanju znanja. Slovenski mladi so tako v neprimerno slabšem položaju kot vrstniki, enako pa velja tudi za slovensko gospodarstvo in družbo kot celoto. Slovensko gospodarstvo opozarja, da letno potrebuje vsaj 5.000 novih IKT strokovnjakov. Ne gre pa le za IKT strokovnjake v ozkem smislu, ampak strokovnjake različnih področij s primernim temeljnim znanjem RIN.

Mladih ne smemo obsoditi na drugorazrednost v digitalnem svetu 21. stoletja, prav tako pa moramo gospodarstvu in družbi omogočiti, da ostanemo konkurenčni in pripravljeni na vse izzive digitalne dobe. Le z znanjem RIN bomo opolnomočeni prebivalci Slovenije lahko snovalci, ne le sledilci digitalne sedanjosti in prihodnosti.

Zato pozivamo, da v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli kot enega nujnih ukrepov prioritetno opredelite uvedbo obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole.

Mi pa dodajamo, da je upati, da bo to javno pismo AmCham Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Tehnološki park Ljubljana, Združenje bank Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in Združenje za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije natančno in poglobljeno prebrala tudi ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh, ko udeležuje različnih mednarodnih srečanj v tujini, doma pa nima pripravljenih osnov za razvoj digitalne družbe. Čas je, da nekaj naredi ali pa se postavi pred ogledalo./LN/Fotografije le ponazoritvene/arhiv LJnovice/