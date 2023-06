Skupščina ZZZS-ja podpira ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo postala del obveznega

Ljubljana, 7. junij 2023 – Kot poroča RTV Slovenija, skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) podpira ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so jo v parlamentarni postopek vložili s strani stranke Gibanja Svobodi, bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku (kašen bi bil ta se ne ve).

Ve pa se, da je v času postopka sprejetja zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju t. i. dopolnilno zavarovanje, ne sme presegati 35,67 evra. Kot se ve, je vlada takšno vrednost določila, 14. aprila, na 84. dopisni seji, ko je izdala Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga smejo zavarovalnice do sprejetja o umiku tega zavarovanja iz zavarovalnic te zaračunavati, in sicer ta ne sme presegati 35,67 evra.

No, na predlogi t. i. Loredanovega zakona, če je ta sploh njegov, pa bi zavezanci za plačilo obveznega prispevka po sprejetju zakona avtomatsko bili vsi zavezanci. Prejemnik sredstev pa bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in ne več tri zasebne zavarovalnice (Vzajemna, Triglav in Generali). Da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, so poslanci (beri vladajočih strank) ocenili konec maja.

Skupščina je potrdila mnenje upravnega odbora o predlagani noveli. Ta načelno podpira predlog novele, saj med drugim ocenjuje, da bodo s tem ustrezneje zagotovljene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, sredstva bodo porabljena učinkoviteje in odpravljena administrativna bremena, ki so posledica trenutnega “dvotirnega” financiranja zdravstvenih storitev. Opozarjajo pa, da predlog ne “predstavi celovitih finančnih učinkov uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka”, DZ-ju pa predlagajo tudi več dopolnil k predlogu novele.

A ste dojeli, kaj vas čaka? Še ne? Logično, ker bo treba počakati, da se vladniki in poslanci vrnejo s poletnih počitnic in takrat bo jasno, koliko bo stal t. i. dodatek k osnovanemu zavarovanju. Bodite prepričani, da bo ta višji kot trenutno »zamrznjenih« 35,67 evra./LN/