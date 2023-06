V Slovenji največ porok junija, razvez manj kot leto prej; Istospolno partnersko zvezo je sklenilo 54 parov

Slovenija, 10. junij 2023 – Kot kaže statistična analiza SURS (Statistični urad RS) je bilo lani v Sloveniji sklenjenih 6.768 zakonskih zvez, razvezalo pa se je 2.149 parov. V primerjavi z letom prej se je število sklenitev zakonskih zvez povečalo za 14 %, število razvez pa zmanjšalo za 7 %. Sklenjenih pa je bilo tudi 54 istospolnih partnerskih zvez.

Več porok kot v predhodnih dveh letih

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja bolezni covid-19, sprejetih v 2020, je bilo število sklenjenih zakonskih zvez v prejšnjih dveh letih nekoliko manjše kot običajno. V letu 2022 je zakonsko zvezo sklenilo 6.768 parov. To je bilo za 852 ali 14 % več kot leto prej in 1.554 ali 30 % več kot dve leti prej ter približno enako kot leta 2019.

Na 1.000 prebivalcev so bile sklenjene 3,2 zakonske zveze. Največ jih je bilo v podravski regiji (3,5 poroke na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v primorsko-notranjski statistični regiji (2,7 poroke na 1.000 prebivalcev).

Največ parov se poroči na soboto. V prejšnjem letu je bilo na ta dan sklenjenih 3.994 porok (59 %). Največ jih je bilo v soboto, 18. junija 2022. Na ta dan je zakonsko zvezo sklenilo 199 parov. Junij je bil tudi mesec, v katerem se je poročilo več kot 1.000 parov (1.031).

Po številu sklenjenih zakonskih zvez sta sledila julij (953) in avgust (900). Najmanj parov se je poročilo januarja (156). V povprečju pa je bilo lani sklenjenih 19 zakonskih zvez na dan.

Sklenitve zakonskih zvez v Sloveniji v 2022 – po mesecih

Ženini povprečno dve leti in pol starejši od nevest

Ženini so bili ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 37,3 leta, kar je bilo skoraj dve leti in pol več od nevest; povprečna starost teh je bila 34,9 leta.

Za 6.006 (89 %) ženinov in 5.971 (88 %) nevest je bila zakonska zveza, sklenjena v 2022, prva zakonska zveza. Pri 5.572 parih (82 %) je bila to prva zakonska zveza za oba novoporočenca.

Ženini, ki so se poročili prvič, so bili stari povprečno 32,9 leta; prvič poročene neveste pa so bile povprečno dve leti mlajše (31 let).

Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije. Pri 81 % oz. 5.467 porokah sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 524 porokah (8 % porok) je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa državljanka kake druge države, najpogosteje Bosne in Hercegovine. Pri 516 porokah (8 % porok) pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države; tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 261 sklenitvah zakonskih zvez (4 %) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca Slovenije s tujim državljanstvom.

Sklenjenih več partnerskih zvez med ženskami kot med moškimi

Istospolno partnersko zvezo je sklenilo 54 parov (25 moških in 29 ženskih partnerskih zvez).

Manj razvez kot leto prej

Razvezalo se je 2.149 parov ali 173 oz. 7 % manj kot v letu pred tem. Na dan je bilo razvezanih povprečno 6 zakonskih zvez. V Sloveniji se je v tem letu razvezal en par na 1.000 prebivalcev (natančneje, 1,0 v letu 2022).

Povprečna starost razvezanih mož je bila 47,9 leta, razvezanih žena pa 45,1 leta. Zakonske zveze teh oseb so se v povprečju končale po 14,6 leta. 34 parov se je razvezalo že v prvem letu zakona.

Med razvezami je bilo 1.015 (ali 47 %) takih, v katerih ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok, v preostalih 1.134 (ali 53 %) pa je bilo ob razvezi 1.847 vzdrževanih mladoletnih otrok. Največ teh otrok, 60 %, je bilo ob razvezi dodeljenih materam; očetom je bilo dodeljenih 5 %, obema staršema pa 34 % otrok./LN/Vir: SURS/

Razveze zakonskih zvez v Sloveniji v obdobju let 1962 – 2022

Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija