 V DZ potekal posvet »Za boljšo prihodnost starejših in upokojence«

Ljubljana, 12. junij 2023 – Danes, 12. junija, je v Državnem zboru potekal posvet Za boljšo prihodnost starejših in upokojencev, tretji v nizu posvetov, ki jih Državni zbor organizira pod okriljem predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič.

Zbrane je uvodoma nagovorila gostiteljica posveta, predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič, ki je med drugim dejala: “Danes smo tukaj, da osvetlimo spoznanje, da starost in upokojitev ne pomenita konca, temveč začetek nekega novega obdobja. Neprecenljivi viri znanja in izkušenj, ki so se nabrali v vseh teh letih, se prenašajo iz generacije v generacijo, iz roda v rod, in tako služijo kot temelj družbenega in družinskega razvoja. Medtem, ko mlajše generacije naši družbi vlivajo svežino, inovativnost in energijo, nam starejši in upokojenci nesebično predajajo svojo modrost, čustveno toplino in življenjsko energijo.

Žal pa ni vedno rožnato, saj smo prevečkrat priča zelo žalostnim stiskam starejših in upokojencev. Namesto umirjenega in varnega bivanja, ko bi lahko končno uresničili dolgo pričakovane želje in se ukvarjali z dejavnostmi, za katere jim je prej primanjkovalo časa, se mnogi znajdejo v stiskah na jesen življenja. Ujamejo se v primež revščine, socialne izključenosti, osamljenosti in zdravstvenih težav. Številnim upokojencem se njihov težko prigarani pokojninski dohodek izkaže za nezadostnega za dostojno preživetje. Zaradi naraščajočih potrošniških cen in naraščajočih življenjskih stroškov si ne morejo več privoščiti niti hranljivih obrokov, zato so neredko lačni. Pozimi prenašajo hud mraz, saj finančno ne zmorejo zadostno ogrevati bivalnih prostorov. Številni posamezniki si ne morejo privoščiti ustrezne oskrbe in so odvisni od finančnih zmožnosti drugih. Poleg tega tisti, ki imajo fizične omejitve ali potrebujejo stalno nego, pogosto občutijo globoko osamljenost. Takšno stanje je v odgovorni, zreli in empatični družbi, nesprejemljivo.” Preberite nagovor v celoti.

Zbrane so nagovorili tudi predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar, predsednik Vlade dr. Robert Golob in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.



Predstavniki registriranih nevladnih organizacij v javnem interesu in reprezentativnih sindikatov so v prvem delu posveta predstavili težave in izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in podali konkretne predloge sprememb in rešitev. Predstavniki državnih organov, pomembnih za delovanje države, združenj občin v Sloveniji in izobraževalnih institucij so nato v drugem delu posveta predstavili predvidene spremembe za izboljšanje položaja starejših in upokojencev, oziroma podali odzive, mnenja, stališča ali predstavili aktualno stanje. Tretji del posveta pa je bil namenjen razpravi vseh udeležencev posveta in sklepnim besedam.



Predsednica Državnega zbora je v sklepnem delu posveta in kasneje v izjavi za javnost izrazila veselje, da je “tematika tako aktualna in ni prezrta, vseeno pa je še ogromno prostora za napredek in izboljšave”. Naštela je številne vidike življenja starejših in upokojencev, ki so bili naslovljeni, kot so na primer njihov finančni položaj, zdravstveno stanje, dolgotrajna oskrba, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in mnoge druge. »Postajamo dolgoživa družba, zato je prav, da poskrbimo za vključenost starejših, se od njih učimo in poskrbimo, da je njihovo življenje kakovostno in dostojno« je dejala predsednica in izrazila prepričanje, da bo tudi tretji posvet za boljšo prihodnost prinesel napredek ter konkretne rezultate. Za konec pa si je sposodila besede enega od sodelujočih, predstavnika Združenja občin Slovenije dr. Vladimirja Prebiliča, ki je poudaril, da »starost ni bolezen, ampak privilegij«.



Več informacij o posvetu, vključno s podrobnejšim programom in prispevki sodelujočih, je objavljenih na podstrani spletnega portala Državnega zbora Za boljšo prihodnost starejših in upokojencev.