Po tirih iz časov Franca Jožefa bo po letu 2025 vozilo 20 novih potniških vlakov Stadler Rail

Ljubljana, 14. junija 2023 – Kot poročajo vsi slovenski mediji (Stadler Rail – na svoji strani za medije dogodka ne omenja) sta danes, 14. junija, direktorica družbe SŽ-Potniški promet Darja Kocjan in Željko Davidović, vodja prodaje za srednjo in vzhodno Evropo pri Stadler Rail Management AG ob navzočnosti premierja dr. Roberta Goloba, ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in prvega moža Slovenskih železnic, generalnega direktorja Dušana Mesa, podpisala pogodbo za nakup 20 novih potniških vlakov, ki bodo predvidoma dobavljeni leta 2025..

Nekaj manj kot 150 milijonov evrov vreden posel bo po navedbah Slovenskih železnic omogočil dodaten dvig kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu, kar tudi pomeni, da bo na tirih (1208 kilometrih vseh enotirnih železniških prog v Sloveniji) potnikom na voljo skupaj 72 potniških garnitur (torej smo za te vlake doslej namenili skupaj 540 milijonov evrov, če upoštevamo, da se cene niso spremenile – So!).

Po slovenskih tirih, ki jih večina še ni prilagojena za hitrosti, ki jih omogočajo novi vlaki, vozi 21 enopodnih električnih vlakov flirt, deset dvopodnih električnih vlakov kiss in 21 enopodnih dizelskih vlakov flirt.

In ker smo to novo predvideno pridobitev Slovenskih železnic začeli z naslovom “Po tirih iz časa Franca Jožefa, bo vozilo 20 novih potniških vlakov Stadler Rail?” razložimo: To smo zapisali preprosto zato, ker ti vlaki – obstoječi enakega tipa, kot so jih naročili danes, od Kopra do Hodoša (razdalja 398 km) vozijo potnike 5 ur 43 minut (najhitrejši). Oziroma kar 8 ur in 59 minut pa tisti, ki potnike naložijo šele v Divači in se nato “lagoma” odpravijo proti vasici Hodoš ob slovensko madžarski meji, ker s presedanjem lahko nadaljujejo pot do glavnega mesta Madžarske (da bo vse kot mora biti zapišimo, da za 219 km dolgo razdaljo – po tirih – med Hodošem in Budimpešto njihovi vlaki zahtevajo potovalni čas 10 ur in 2 minuti).

Če pa se želite iz Jesenic (se razume onih na Gorenjskem) odpeljati z vlakom do Metlike – razdalja je 186 kilometrov – boste za to pot potrebovali 5 ur in 25 minut (dodajamo – v Ljubljani čakate na prestop 1 uro in 8 minut). Da bo vse kot mora biti – zapisano – je tudi hitrejša povezava – ob določenih urah, ko iz Jesenic do Metlike pridete v 4 urah in 37 minutah, ob pogoju, da ste izbrali povezavo, ko v Ljubljani čakate le 38 minut).

In še zanimivost (ki ni samo zanimivost) – Po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua naj bi na Kitajskem izdelali vlak, ki je sposoben dosegati hitrost 600 kilometrov na uro in bi bil s tem najhitrejši vlak na svetu.

Na tej osnovi bomo namesto infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek (to velja tudi za vse vlade in predhodnike Alenke Bratušek, da ne bo pri branju tega prispevka »nagibanja« v desno) izračunali, da bi kitajski vlak, ki so ga izdelali v državnem kitajskem koncernu CRRC (vir: fotografija) v času, ko naš novi vlak Stadler prisopiha (po naših progah) od Kopra do Hodoša, bi ta hitri »kitajec« v tem času prevozil “le” 4344 kilometrov.

To, v koliko urah pa bi kitajski najhitrejši vlak prevozil vse naše proge (se razume, nismo upoštevali dvotirne) pa vam bo izračunala ministrica za infrastrukturo Republike Slovenije Alenka Bratušek. No, mi vam zaupamo podatek, da imamo v Sloveniji 1.208 km prog (se razume, nismo upoštevali dvotirne). Upamo, da je naslov, našega kratkega članka o infrastrukturni zaostalosti naše države pravi?!

To pa je zaznano vsem… Zgodovina železnic na Slovenskem se začne v obdobju Avstrijskega cesarstva oziroma poznejše Avstro-Ogrske monarhije, ki je vse do razpada leta 1918 vključevala celotno ozemlje današnje Republike Slovenije. Prvi vlak je na slovensko ozemlje zapeljal že leta 1846, le enajst let pozneje, leta 1857, pa je bila dokončana povezava med Dunajem in Jadranskim morjem, tako imenovana Južna železnica./J. Temlin/Fotografije po avtorjih označene/