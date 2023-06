Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se v primerjavi z lani podražili v povprečju za 8,2 %

Slovenija, 15. junij 2023 – Kot kaže analizira Statističnega urada RS statistična so se kmetijski pridelki pri pridelovalcih v Sloveniji v letni primerjavi podražili v povprečju za 8,2 %.

Povprečne cene perutnine in prašičev pri pridelovalcih na letni ravni višje

Živali in živalski proizvodi so se podražili za 11,0 %. Cene živali za zakol so porasle za 9,6 %, najizraziteje pri perutnini in prašičih. Cena mleka pri pridelovalcu je od januarja upadala, a je bila še vedno za 12,3 % višja kot pred enim letom.

Cene rastlinskih pridelkov so se zvišale v povprečju za 0,6 %. V primerjavi z letom prej so se zelenjadnice podražile za 18,1 %, sadike in cvetje pa za 5,3 %. Višje so bile tudi cene vina, krompirja in žit. Cene svežega sadja so bile v povprečju nižje, ker se je cena jabolk znižala za skoraj petino.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini poljedelstvo občutno nižja

Odkup v skupini poljedelstvo je bil vrednostno nižji za 61,4 %. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je upadla za 70,1 %, ker je bila odkupljena precej manjša količina pridelka.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja je porasla za 6,6 %. Pri odkupljeni perutnini se je zvišala za 10,6 %, po drugi strani pa je vrednost odkupljene živine za 0,6 % upadla zaradi odkupa manjše količine živali za zakol, predvsem bikov, krav in prašičev.

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija

Stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih (%), Slovenija

apr 2023

apr 2022 KMETIJSTVO SKUPAJ 8,2 Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic 11,4 RASTLINSKI PRIDELKI 0,6 Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic 14,3 Žita 16,3 Industrijske rastline z Zelenjadnice, sadike in cvetje 9,9 zelenjadnice 18,1 sadike in cvetje 5,3 Krompir (vključno seme) 11,2 Sadjarstvo -19,1 Vino 16,0 ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI 11,0 Živali za zakol 9,6 Živalski proizvodi 12,2

Stopnje rasti vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov (%), Slovenija

apr 2023

mar 2023 apr 2023

apr 2022 SKUPAJ -12,3 1,5 Poljedelstvo -19,1 -61,4 Sadjarstvo in vinogradništvo -20,2 -11,7 Živinoreja -12,1 6,6 Drugi rastlinski pridelki1) 62,4 -14,1

1) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.