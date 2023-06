Od danes dražje vse E-vinjete, kar pa ne vpliva na zastoje na AC in hitrih cestah

Slovenija, 15. junij 2023 – Z današnjim dnem, 15. junijem 2023, so se vse vinjete za uporabo avtocest in hitrih cest v Sloveniji podražile za 6,8 odstotka.

Tako bo treba za E-vinjete – v Sloveniji uporabljamo izključno elektronske vinjete – letne, mesečne in tedenske vinjete, po kategorijah vozil (ta način plačevanja cestnine velja za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kilogramov) za katere je treba po novem odšteti:

Za cestninski razred 2A – velja za dvosledna motorna in bivalna vozila:

letna E-vinjeta 117, 5 evra

mesečna E-vinjeta 32 evrov

tedenska E-vinjeta 16 evrov

Za cestninski razred 2B – velja za dvosledna vozila z višino nad prvo osjo 1,3 metra ali več:

letna E-vinjeta 235, 00 evrov

mesečna E-vinjeta 64,10 evra

tedenska E-vinjeta 32 evrov

Za cestninski razred 1 – enosledna motorna vozila (npr. motorna kolesa):

letna E-vinjeta 58, 70 evra

polletna E-vinjeta 32,00 evrov

tedenska E-vinjeta 8 evrov

Velja vedeti! – Vozilo brez veljavne e-vinjete ne sme zapeljati na cestninsko cesto. E-vinjeta je vezana na registrsko označbo vozila. Ob nakupu morate zato navesti pravilno registrsko oznako in državo registracije vozila ter izbrati e-vinjeto za pravilen cestninski razred. Če se registrska oznaka v sistemu e-vinjete ne ujema z registrsko oznako vozila, ki uporablja avtocesto ali hitro cesto, to pomeni, da cestnina ni plačana. Velja opozoriti, da je za pravilnost vnosa registrske oznake in izbiro cestninskega razreda odgovoren uporabnik vinjete, še opozarja DARS.

Spremembo cen E-vinjet – na predlog Darsa, s pojasnilom infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek, da je glavni razlog podražitve dolgoročna finančna vzdržnost Darsa – je sprejela vlada, ki pa ji s pomočjo Darsa, kot odgovorne infrastrukturne ministrice Bratuškove, ni uspelo najti rešitve za zmanjšanje vsakodnevnih večurnih zastojev na naših AC in hitrih cestah, katere uporabo boste (bomo) od danes plačevali dražje.

Torej, velja vedeti in se zavedati – Od danes, 15. junija 2023, so E-vinjete dražje za 6,8 odstotka, zastoji na slovenskih AC in hitrih cestah pa ostajajo./J.T./Foto:arhiv/