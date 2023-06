Kaj prinaša danes, 15. junija, letošnji vseslovenski literarni festival 28. Slovenski dnevi knjige

Slovenija, 15. junija 2023 – Za uvod v letošnji vseslovenski literarni festival 28. Slovenski dnevi knjige v organizaciji Društva slovenskih pisateljev, ki se začenja danes, 15. junija, in bo trajal do 18 junija, ta prinaša več res omembe vrednih dogajanj, tako v Ljubljani, kjer se dogaja večina dogodkov, a tudi veliko in pomembnih v partnerskih mestih, in sicer: Murski Soboti, Ormožu, Mariboru, Brežicah, Slovenskih Konjicah, Celju, Novem mestu, Škofji Loki, Kopru in Trstu.

Festival bo letos potekal pod geslom »Na poti v deželo čudes«, v desetih partnerskih mestih (Murski Soboti, Ormožu, Mariboru, Brežicah, Slovenskih Konjicah, Celju, Novem mestu, Škofji Loki, Kopru in Trstu), med 15. in 18. junijem pa se bo osrediščil na Vrtu Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12 v Ljubljani, kjer organizatorji pripravljajo 30 raznolikih literarnih dogodkov, ki jih bo spremljal Sejem na zraku v organizaciji pisarne Ljubljana, Unescovo mesto literature.

V okviru festivala bomo lahko spremljali tudi podelitev nagrade kritiško sito, podelitev Lavrinove diplome, branje pesnic in pesnikov Pesmomatovega nagradnega natečaja ter branje nominiranih literatov Festivala mlade literature Urška 2023.

Celoten program festivala, od danes, 15. junija, do 18. junija, v Ljubljani, pa tudi v partnerskih mestih in na poti potujočega pisateljskega vozila lahko najdemo na tej AKTIVNO povezani spletni strani.

Za uvodni dan, 15. junija, program naslednji:

PROGRAM NA VRTU DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV, Tomšičeva 12, Ljubljana



15. junij, 14.00–15.00

KAKO ŽIVA JE IN BO SLOVENŠČINA

Prireditelj: Slovenski center PEN

Sodelujejo: Mateja Eniko, Marko Jesenšek, Lenart J. Kučič, Nina Medved, Vilma Purič, Andreja Žele

Povezuje: Vesna Mikolič



15.00–16.00

Z RENATO SALECL O ČASU GROBOSTI

Prireditelj: Mladinska knjiga

Sodeluje: Renata Salecl

Povezuje: Janja Koren

Filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl v novi knjigi Čas grobosti poglobljeno analizira vidne in nevidne mehanizme grobosti, ki smo jim izpostavljenimi v svetu poudarjenega individualizma in glorifikacije materialnega bogastva. Z novinarko Janjo Koren bosta govorili o maskah vljudnosti, družbeni koheziji in ohranjanju civiliziranosti, ki je bistvena za to, da družba ne zdrsne v vsesplošni kaos in nasilje.

16.00–17.00

PODELITEV NAGRADE KRITIŠKO SITO

Prireditelj: Društvo slovenskih literarnih kritikov

Sodelujejo: avtorice in avtorji nominiranih del oziroma njihovi uredniki

Povezuje: Sašo Puljarević



Kritiško sito je edina nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja ali avtorice v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki in kritičarke. Nagrajenca izbirajo vse članice in člani društva, izbrana pa so lahko vsa dela ne glede na zvrstne, žanrske in druge opredelitve. Nagrado kritiško sito bo društvo letos podelilo že dvanajstič. Tokratna nominirana dela so pesniška zbirka mleček, žbunje: grobovi v njem Blaža Božiča, zbirka kratkih zgodb Leteči ljudje Ajde Bračič, roman Materinska knjižica Katje Gorečan, roman Ne bom se več drsal na bajerju Lada Kralja in zbirka kratkih zgodb Trznil je, odprla je oko Vesne Lemaić.



17.00–18.00

VELIKO BRANJE ČLANOV DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV

Sodelujejo: Barbara Korun, Jana Kolarič, Lela B. Njatin, Lidija Golc, Maša Ogrizek, Mateja Gomboc, Meta Kušar, Mirana Likar Bajželj, Neli Filipič, Peter Rezman, Veronika Simoniti

Povezuje: Neja Repe



PROGRAM V PARTNERSKIH MESTIH



MURSKA SOBOTA

Organizatorja: Mladinski informativni in kulturni klub ter Pokrajinska in študijska knjižnica

Termin: 15. in 17. junij

V četrtek, 15. junija, vabljeni na Grajsko dvorišče, kjer bo med 16.00 in 18.30 knjižni sejem v organizaciji Mladinskega informativnega in kulturnega kluba. Ta ob 17. uri vabi na Pravljično urico; pripovedovale bodo gostje, pravljičarke iz Pokrajinske in študijske knjižnice. Tam bo ob 19.00 predstavitev romana Vanje Lebar Lajkam te (dogodek v okviru akcije Splet besed). Na Grajskem dvorišču bo knjižni sejem tudi v soboto, 17. junija, med 10.00 in 19.00, Mladinski informativni in kulturni klub ob 11.00 in 15.30 pripravlja lutkovni predstavi, med 14.00 in 15.00 pa so otroci vabljeni tudi na lutkarsko delavnico. Slovenski dnevi knjige v Murski Soboti se bodo sklenili z odprtim branjem prekmurskih avtorjev (delom projekta Splet besed) na Grajskem dvorišču med 16.00 in 17.30.

BREŽICE

Akcija KNJIGA, KI ME JE PREMAKNILA

Organizator: Knjižnica Brežice

Termin: od 15. junija

Organizatorji bodo k sodelovanju povabili šolske knjižničarje z njihovega območja, s katerimi vse leto sodelujejo pri izvedbi bibliopedagoških dejavnostih. S spletnimi objavami (spletna stran in Facebook) bodo začeli 15. junija 2023, nato pa z njimi nadaljevali enkrat tedensko. Načrtujejo do 10 zanimivih objav o branju in raznolikih bralnih okusih in navadah.

SLOVENSKE KONJICE

Organizator: Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Termin: 15. junij ob 19.00

V Domu kulture Slovenske Konjice bo potekala predstavitev knjige Na valovih duha. Adelma von Vay in Caroline Corner. Knjiga na 267 straneh prinaša več kot 100 slik in zajema podatke iz več kot 120 virov. Predstavlja prvi del celovitega vpogleda v življenje in delovanje Adelme von Vay, svetovno znane spiritistke in teozofinje, ki je med letoma 1867 in 1925 živela v Slovenskih Konjicah, in zaobjema čas od njenega rojstva leta 1840 do leta 1881, ko jo je v Slovenskih Konjicah obiskala njena mlada angleška prijateljica, spiritualistka in uspešna avtorica spiritualističnih besedil Caroline Corner iz Londona ter o tem obisku napisala knjižico Moj obisk Štajerske.

CELJE

Organizator: Knjigarna Antika, d. o. o.

Termin: 14.–17. junij

Štirinajstega junija ob 10. uri bo na Stanetovi ulici, pred bivšo knjigarno Naša knjiga, odprtje Knjižne tržnice, ki bo odprta do 17. ure. Knjigarna in antikvariata Antika vabi na Borijev kotek, razstavo ilustracij Borija Z. Zupančiča ›Ivan Tavčar in Karel Destovnik-Kajuh‹, razstavo knjižnih izdaj pisatelja Ivana Tavčarja in pesnika Karla Destovnika Kajuha, ter na Knjižno tržnico, na promocijo avtobiografije rokometnega trenerja, kolesarskega zanesenjaka in ambasadorja kolesarske dirke po Sloveniji Toneta Tislja. Petnajstega junija organizatorji vabijo na knjižno tržnico Sejem na zraku na Stanetovi ulici, od 9. do 17. ure; od 15.30 do 16.30 bo tam branje Celjskega literarnega društva. Šestnajstega junija vnovič vabljeni na knjižno tržnico Sejem na zraku na Stanetovi ulici, od 9. do 17. ure, pa tudi v Knjigarno in antikvariat Antika, na Noč knjigarn od 19. do 23. ure, ko ob obisku in nakupu ene knjige drugo podarijo. Ob 20. uri se bo v knjigarni začela predstavitev romana Medeje Mahnič Friderikova zgodba. Tudi 17. junija od 9. do 12. ure vabljeni na knjižno tržnico Sejem na zraku na Stanetovi ulici: ob 11. uri bo tam gostoval pesnik in glasbenik Matej Krajnc, ki bo s svojim šeststrunskim glasbilom predstavil nov roman Rufus in pesniško zbirko Razrvani človek.

ŠKOFJA LOKA

POVEJ MI PRAVLJICO – PRIPOVEDOVALSKI DOGODEK ZA OTROKE

Prireditelj: Kulturno društvo Grable, društvo za kreativno grabljenje sveta in Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Termin: 15. junij ob 18.00,

Lokacija: Knjižnica Ivana Tavčarja – mladinski oddelek

»Pravljico v malho in na potep. Gremo proti vsem štirim stranem neba, v čudežne dežele, čudovitim dogodivščinam naproti. In ko se pot zatakne, stremo še kakšno uganko, zapojemo in zavriskamo ter se požgečkamo po podplatih. Nič nas ne ustavi,« k pravljici vabijo udeleženke študijskega krožka z naslovom Povej mi pravljico.

KOPER

KNJIŽNI SEJEM IN PRIREDITVE ZA OTROKE NA PREŠERNOVEM TRGU

Prireditelj: Knjigarna Libris

Termin: 14.–16. junij, vsak dan med 9. in 18. uro

Na Prešernovem trgu v Kopru bo potekal knjižni sejem, ob njem pa prireditve za otroke.

TRST

SREČANJE S PESNICO MAJDO ARTAČ STURMAN

Prireditelja: SKD Tabor, založbi ZTT in Mladika

Termin: 15. junij ob 20. uri

Lokacija: Prosvetni dom, Opčine

Ob izidu pesniških zbirk Majde Artač Sturman Prozornosti odčaranega zaliva / Trasparenze di un golfo disincantato (Mladika) in Strehe (ZTT) se bo z avtorico pogovarjala Nataša Sosič. Majda Artač Sturman (1953) piše poezijo in prozo za odrasle in otroke, recenzije in eseje. Njene pesmi so vključene v več slovenskih in italijanskih pesniških antologij. Leta 2003 se je uvrstila v dvanajsterico kandidatov za naziv viteza/vitezinje na pesniškem turnirju v Mariboru. Izdala je več pesniških zbirk, prozno pesniško delo Mozaik v kovčku, zbirko Pravljice za Niko, pravljice za malo in veliko in zbirko kratkih zgodb Silhuete. Obožuje zvočnost in ritem različnih jezikov, likovno umetnost, otroško ilustracijo, sprehode v naravi, cvetje in barve. V najnovejši zbirki Strehe je pesnica zbrala utrinke vsakdanjega življenja in jih tenkočutno zapisala v obliki verzov, iz katerih veje optimizem in sporočilo, da je sreča v majhnih stvareh. Pesniška zbirka Prozornosti odčaranega zaliva prinaša pesmi v slovenskem in italijanskem jeziku; ne gre za prevode, temveč za avtoričino delo, poznavanje obeh jezikov, v katerih živi in ustvarja./objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografija vir: DPS/