Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi v Poletno šolo kulturnega managementa 2023

Slovenija, 16. junij 2023 – Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani od 3 do 7 julija 2023 sporoča, da tudi letos, in to devetič, vabi na Poletno šolo kulturnega managementa 2023, ki se tudi letos predstavlja s tradicionalno strukturo petdnevnega izobraževanja, s svežimi in novimi vsebinami, ki povezujejo umetnost in kulturo s podjetništvom in managementom.

Kot sporočajo bodo udeleženci deležni pridobivanja novega znanja in izkušenj je v obliki predavanj, okroglih miz, celodnevni delavnici s poudarkom na timskem delu in v manjši skupini udeležencev (največ 30).

Nosilna tema letošnje Poletne šole kulturnega managementa 2023 je: “Kulturna politika in mladi: Kako ustvariti pogoje za ustvarjalno in podjetniško delovanje na kulturnem področju?

Kako urediti kulturno politiko, da bodo mladi lažje oblikovali kulturne projekte in organizacije?” Evropska pobuda Next Generation EU skuša spodbuditi mlade kreativne sile po EU, da bi okoljski in gospodarski projekti postali novi kulturni projekti in obratno.

Kaj in kako z novimi prijemi kulturne politike spodbuditi poslovno kreativnost mladih, kako z obstoječimi viri učinkovito zagnati kulturne projekte in podjetniško sodelovanje (organizacijo).

Poletna šola poteka pet dni, od ponedeljka do petka, s celodnevnim programom, vključno z nekaterimi večernimi prireditvami. Večina dejavnosti poteka na lokaciji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Vsak dan je posvečen določeni tematiki: ponedeljek je posvečen vodilni temi in spoznavnemu večeru, torek podjetniški delavnici z izbrano temo, sreda strokovni ekskurziji v Rezijo (Italija), četrtek je namenjen teoretskim in praktičnim temam, v petek predstavljamo projekte in se skupaj napotimo na zaključno svečanost v Narodno galerijo.

Poletna šola kulturnega managementa deluje od leta 2015 in se je uveljavila in potrdila kot standardni program poletnega delovanja Univerze v Ljubljani.

V primerjavi z drugimi poletnimi šolami, ki jih organizirajo in izvajajo posamezne fakultete Univerze v Ljubljani, velja Poletna šola kulturnega managementa za univerzitetni interdisciplinarni projekt štirih članic: Ekonomske fakultete, ter treh umetniških akademij: AGRFT, ALUO, AG.