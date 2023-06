Ljubljana bo danes vinsko mesto

Ljubljana, 17. junij 2023 – Danes, 17. junija, se bo Ljubljana postala vinsko mesto – na mestne ulice namreč prihaja že 11. poletna Ljubljanska vinska pot, na kateri se bo predstavilo rekordno število vinarjev in ponudnikov izbranih kulinaričnih dobrot.

Tokrat se bo obiskovalcem predstavilo rekordnega števila vinarjev, kar na svojih 80 stojnicah ponudili več kot 350 vinskih vzorcev in številne zanimive kulinarične dobrote.

Na današnjem vinskem doživetju se bo vinska pot razprostrla po Prešernovem trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici, Cankarjevem nabrežju in med skupaj več kot 80 stojnicami, med katerimi bo 50 domačih vrhunskih vinarjev, 1 tuj vinar, 12 kulinarikov in drugi ponudniki informacij in doživetij za obiskovalce.

Poletna Ljubljanska je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot »plačilno sredstvo« na voljo kuponi, ki jih bo moč kupiti na blagajnah vinske poti. Spominske kozarce za okušanje bo prav tako možno kupiti na blagajnah.

KULTURNI PROGRAM – Za bogato kulturno doživetje bodo tokrat poskrbeli številni kulturni nastopi, in sicer: KD Godbe ljubljanskih veteranov, Folklorne skupine Tine Rožanc, Folklorne skupina COF, pevske skupine Razor, plesne skupine Frajle, na dogodku pa se bodo tradicionalno sprehodile številne vinske kraljice.

VARNO S PRIREDITVE! – Vsem, ki se boste sprostili ob vinski kapljici Zavod Varna pot svetuje: »Za varen odhod domov izberite alternativno obliko prevoza – javni promet ali pokličite 0,0 voznika.« Obiskovalcem, ki bodo v dvomih, ali je bil popit kozarček preveč za varno pot domov, lahko v sklopu akcije Čista nula, čista vest pri moderatorjih preverite svoje psihofizično stanje in poskrbite za pravo odločitev za varnost sebe in drugih. Čista nula, čista vest ohranja zdravje in življenje na naših cestah. Prispevajmo svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ – vsak od nas šteje.

No, in če boste zadovoljni danes, 17. junija, še sporočilo za naprej:

Ljubljanska vinska pot bo svojo tradicijo nadaljevala na Martinovanju v Ljubljani 11. novembra, vsi ljubitelji žlahtne kapljice in pravi kulinarični hedonisti pa bodo domača in tuja vina ponovno lahko okušali na že 25. Slovenskem festivalu vin 16. in 17. novembra v Cankarjevem domu.

Organizator današnjega dogodka je Proevent d. o. o., kot partner pa se festivalu tudi letos pridružuje Turizem Ljubljana z znamko Gourmet Ljubljana. Več informaciji o prireditvi pa vam je na voljo na posebni spletni strani – ljubljanskavinskapot.si./LN/naslovna fotografija LN – arhivska/predstavitveni letak – press organizator/